Make Munich – Das Maker- und Do-It-Yourself Festival 2./3. März 2019 Zenith Halle + Kohlebunker

Die Make Munich ist Süddeutschlands größtes Maker- und Do It Yourself Festival, das im kommenden März bereits zum fünften Mal in München stattfindet. Inzwischen ist es fest in München etabliert und vergrößert sich 2019 sogar um eine zweite Ausstellungshalle.

Am 2./3. März 2019 präsentieren dort die Maker ihre kreativen Ideen, Erfindungen, Projekte, Technologien und ihre offene, bunte Innovationskultur.

Werbung / Anzeige

An den Messeständen und in vielen inspirierenden Vorträgen wird die Maker-Szene in ihrer ganzen Bandbreite erlebbar sein. Es geht aber nicht nur ums zuschauen, sondern auch ums Selber-machen und Ausprobieren: In zahlreichen Mitmach-Workshops, werden „Neu-Makern“ alle Fertigkeiten vermittelt, um selbst kreativ und erfinderisch tätig zu werden und selbst Dinge mit modernen Technologien zu fertigen. Das Münchner Makerfestival ist eine bunte Publikumsveranstaltung für alle Altersstufen. High-Tech kann man hier anfassen und ausprobieren. Das Mega-Thema Digitalisierung wird hier für jedermann verständlich und kreativ erlebbar.

Zu den vielfältigen Themen auf der Make Munich zählen Elektronik, Internet of Things (IoT), 3D Druck, digitale Werkzeuge, Robotik und Fashion Technology. Maker-Startups zeigen Wege in die Professionalisierung auf. FabLabs und Makerspaces präsentieren ihre Ideen und kreativen Communites. Auch Projekte und Initiativen aus der Circular Economy, Repair Kultur, Bio-Hacking und Design & Handwerk präsentieren sich hier der Öffentlichkeit. Ganz neu ist ein eigener großer Bereich für den „Young Maker“ Nachwuchs.

Neben 180 Ausstellern werden mehr als 10.000 Besucher*innen und Maker*innen aus Deutschland sowie den angrenzenden Ländern Italien, Schweiz und Österreich erwartet.

Unser langjähriger Partner und Hauptsponsor Allnet GmbH wird am Messesamstag in der neuen Kohlebunkerhalle in einer eignen Area die Maker-Szene mit etablierten Mittelstandsfirmen aus seinem Umfeld vernetzen. Als neuer Hauptsponsor ist die Siemens AG mit an Bord, um die Maker-Kultur und Innovationen in der Breite der Gesellschaft zu fördern. Die Hochschule München wird als enger Bildungskooperationspartner viele spannende Hochschul-Maker-Projekte präsentieren. Auch andere Hochschulen und Universitäten zeigen ihre FabLab Initativen und Ideen.

Was ist Make Munich:

Ist das jährlich stattfindende Münchner Maker und Do-it-Yourself Festival. Ziel der Veranstaltung ist es der Makerszene von Entwicklern, Tüftlern, Designer und Künstlern eine Plattform für Präsentation und Vernetzung zu geben und Besuchern außerhalb dieser Kreise Zugang zu neuen Technologien, Werkstätten und Möglichkeiten der Demokratisierung der Produktionsmittel.

Als Festival „von Makern für Maker“ wird die Organisation der Make Munich zum erheblichen Teil aus der Münchener Maker-Community heraus getragen. Seit 2015 gibt die neu gegründete Make Germany GmbH der Make Munich als Veranstalter ihren festen geschäftlichen und organisatorischen Rahmen. Die Make Germany GmbH ist ein Social Enterprise, das sich die Förderung und Vernetzung der Maker-Szene auf die Fahnen geschrieben hat.

Make Munich Kurzinfo:

Was: Süddeutschlands größtes Maker- und Do It Yourself Festival

Wann: Sa/So 2.+3. März 2019

Offen: 10-18 Uhr

Wo: Zenith Halle + Kohlebunker, Lilienthallee 29, 80939 München

Eintrittspreise: Kinder bis 10J. kostenlos, Jugendliche 8 €, Erwachsene 15 €, Familien 30 €