Malaktion zum Flower Power Festival im Gasteig HP8

Was wächst denn da? – Live und vor Publikum arbeitet der Münchner Künstler Martin Blumöhr am 26. und 27. Juni im Gasteig HP8 an einem riesigen Blumenbild. Mitreden und Ideen beisteuern ist ausdrücklich erwünscht.



Im Rahmen des Flower Power Festivals 2023 kreiert Martin Blumöhr auf mehreren Leinwänden unter dem Titel „Hortusurbis“ einen verwunschenen Stadtgarten. Im Lateinischen steht „hortus“ für Garten und „urbis“ für Stadt. Der Künstler ist in München besonders für seine florale Wandmalerei bekannt: Der Würm-Tunnel in Pasing und die Fassade der Lebenshilfe in Giesing sind nur zwei Beispiele dafür.

Martin Blumöhrs neuester städtischer Dschungel gedeiht an drei unterschiedlichen Orten. Start war im Mai und Juni in den Fünf Höfen: Dort begann der Künstler ein vielfarbiges Gemälde, auf dem sich unterschiedlichste Pflanzen um München-Motive ranken.

Am Montag, 26. Juni und Dienstag, 27. Juni wird Blumöhr in der Halle E im Gasteig HP8 an diesem Dschungel weiterarbeiten, der immer auch den Ort einbezieht, an dem er entsteht. „Die kulturellen Veranstaltungen des Gasteig HP8, die naheliegende Isar, das Heizkraftwerk und das Stadtviertel können dadurch Teil des Kunstwerks werden“, sagt der Künstler. Ein fertiges Bild im Kopf hat er vorher nicht. „Ich arbeite stets ergebnisoffen und lasse die Umgebung und Gespräche mit Menschen vor Ort in meine Malerei einfließen.“

Wer also Lust hat, dem Künstler nicht nur live beim Malen über die Schulter zu schauen, sondern eigene Ideen beizusteuern, sollte an diesen zwei Tagen in die Halle E kommen. „Ich bin neugierig auf alle Erzählungen: Was haben die Menschen hier im Gasteig HP8 erlebt? Was verbindet sie mit dem Ort und seiner Umgebung? Das können spannende Inspirationen für mich sein.“

Dritter und letzter Standort des floralen Experiments wird dann im September die Archäologische Staatssammlung. „Die Business-Welt der Fünf Höfe, die Kultur des städtischen Gasteig HP8 und die der Archäologischen Staatssammlung wachsen dadurch wie auf einem Flickenteppich zusammen“, sagt Martin Blumöhr, „Ich stelle mir ein Panoptikum vor aus Fakten, persönlichen Erfahrungen und historischen Verwebungen – mit vielen Farben, kreativ und inspirierend“.

HORTUSURBIS

Montag, 26. Juni , 12-23 Uhr

Dienstag, 27. Juni, 10-20 Uhr

Halle E, Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8