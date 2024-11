Mann ins U-Bahngleis gestürzt – Moosach

Ein Mann ist am U-Bahnhof Westfriedhof ins Gleisbett gefallen. Er wurde nach der Rettung in eine Klinik transportiert.

Über den Notruf der U-Bahnleitstelle ging die Meldung ein, dass am U-Bahnhof Westfriedhof vermutlich eine Person unter der U-Bahn liegt. Sofort wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle geschickt. Nach einer ersten Sichtung konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Verunfallte im sogenannten Rettungsschacht unter dem Bahnsteig liegt. Sofort kroch ein Trupp zur Untersuchung des bewusstlosen Mannes neben der U-Bahn zu dem Verunfallten. Weitere Kräfte der Feuerwehr sicherten die U-Bahn und bereiteten die Rettung vor. Nach einer ersten Behandlung schoben die Einsatzkräfte die Bahn so weit nach vorne, dass ein freier Zugang zur Person im Rettungsschacht unter dem Bahnsteig möglich war. Er wurde mit einem Rettungsbrett aus dem Gleisbereich gehoben und auf die Trage gebracht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Zur Betreuung des U-Bahnfahrers wurde ein Krisendienst hinzugezogen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.