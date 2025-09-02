Marathon München verzeichnet bereits 21.000 Anmeldungen

Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks 2025 begeistert schon Wochen vor dem Start: Rund 21.000 Läuferinnen und Läufer aus knapp 100 Nationen haben sich bereits für das größte Laufevent Süddeutschlands angemeldet. Am 12. Oktober wird die bayerische Landeshauptstadt damit erneut zum Zentrum der Laufszene und erwartet ein Teilnehmerfeld, das sportliche Spitzenleistungen und den olympischen Gedanken verbindet.

Vielfältige Distanzen und internationales Qualitätssiegel ​

​Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks bietet in diesem Jahr ein umfangreiches Programm für alle Leistungsniveaus. Neben der klassischen Marathondistanz über 42,195 Kilometer stehen ein Halbmarathon, eine Marathonstaffel mit vier Etappen sowie der 10-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Für den Nachwuchs und die Community gibt es den Kids Run und den Friendship Run by Brooks x parkrun. Der Friendship Run ist kostenfrei, um noch mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen und das gemeinsame Lauferlebnis in den Vordergrund zu stellen.

Alle Distanzen sind offiziell vermessen, und der Marathon trägt das renommierte World Athletics Road Races Label: ein internationales Gütesiegel für Streckenqualität, Sicherheit und professionelle Organisation.

Eventwoche und Rahmenprogramm für alle ​

​Bereits ab dem 4. Oktober beginnt die Eventwoche mit der Startnummernausgabe im Sporthaus Schuster und ab 9. Oktober im Olympiapark. Ein Höhepunkt ist das Runners Festival, das den Olympiapark während der gesamten Eventtage in eine Begegnungs- und Erlebnisfläche verwandelt. Hier können sich Läuferinnen und Läufer, Familien und Fans austauschen, an Produkt-Tests teilnehmen und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm erleben.

Besonderes Augenmerk liegt 2025 auch auf Inklusion und Teilhabe. In Kooperation mit Special Olympics werden Athlet*innen mit geistiger Beeinträchtigung stärker in das Event integriert, vom kostenfreien Start bei über barrierearme Angebote bis hin zu Begegnungsflächen beim Runners Festival.

Am Marathonwochenende selbst sorgen Cheering Zones, Live-Musik und das neu integrierte Werksviertel mit eigener Bühne, Gastronomie und Entertainment-Angeboten für Gänsehaut-Momente entlang der Strecke.

Starke Partner mit klarer Mission ​

​Die Veranstaltung wird von zwei starken Partnern getragen. Brooks, Hauptpartner des Marathons, bringt nicht nur internationale Erfahrung als Laufausrüster ein, sondern gestaltet mit dem Runners Festival, Produkttests, Social-Media-Aktionen und Cheering Zones ein unverwechselbares Eventerlebnis. Ziel ist es, die internationale Lauf-Community zu vernetzen und das Laufen für alle erlebbar zu machen.

Das Münchner Traditionsunternehmen Sporthaus Schuster verbindet den Marathon mit der Münchner Sportkultur. Mit Lauftreffs und vielfältigen Mitmachaktionen bereits im Vorfeld sowie als zentraler Ort für die Startnummernausgabe bringt Schuster die Münchner Sport-Community zusammen und schafft Begegnungen zwischen Sportfans, Läufer*innen und der Stadtgesellschaft.

Unterstützung für die Olympiabewerbung München ​

​Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks ist offizieller Unterstützer der Olympiabewerbung München. Während des Runners Festivals werden die Bewerbung und ihre Ziele mit Aktionen und prominenten Gästen vorgestellt. So wird der Marathon auch zum Schaufenster für München als Sportstadt mit internationaler Strahlkraft.

Stimmen aus dem Orga-Team ​

​„Die Resonanz ist überwältigend. Mit jetzt bereits rund 21.000 Anmeldungen liegen wir über unseren Erwartungen. Das zeigt, welche Begeisterung der Marathon in München und darüber hinaus auslöst“, sagt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH.

Fakten auf einen Blick