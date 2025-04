Mit 57 von 69 gültigen Stimmen hat die Vollversammlung des Stadtrats Marek Wiechers zum Kulturreferenten gewählt. Der 49-jährige Jurist wird die Leitung des Kulturreferats interimistisch von 1. Juli 2025 an bis 30. September 2026 übernehmen. Wiechers ist seit 2019 Stadtdirektor und ständiger Vertreter des bisherigen Kulturreferenten Anton Biebl, dessen Amtszeit zum 31. März 2025 endete. Davor war Wiechers in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung tätig, zuletzt als Leiter des OB-Büros.

Marek Wiechers: „Ich freue mich über das Vertrauen, das der Stadtrat mir heute ausgesprochen und mich bis Herbst 2026 zum Kulturreferenten gewählt hat. Es ist wichtig, München als bedeutende Kunst- und Kulturstadt weiterhin zu stärken und ausgewogene Lösungen für die aktuellen Herausforderungen insbesondere auch auf die Haushaltssituation bezogen zu finden. Das kann nur in gemeinschaftlichem Handeln gelingen. Ich danke allen Mitarbeitenden im Kulturreferat und seinen Institutionen für ihr enormes und wertvolles Engagement.“ Vor der Wahl Wiechers‘ hatte der Stadtrat das bisherige Stellenbesetzungsverfahren abgebrochen, nachdem keine*r der Bewerber*innen in der Vorstellungsrunde vom 3. April im Kulturausschuss des Stadtrats die Voraussetzungen für die Leitung des Kulturreferats in ausreichendem Maße erfüllen konnte.

Die interimistische Besetzung bis Ende September 2026 ermöglicht es dem dann neu gewählten Stadtrat, eine Entscheidung über die künftige Besetzung der Leitung des Kulturreferats zu treffen. Zudem kann so dem Wunsch nach einer möglichen Angleichung der Amtszeiten von Stadtrat und Referatsleitungen entsprochen werden.