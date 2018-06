Marienplatz: 46-Jähriger entblößte sich vor zwei Frauen

Ein 46-Jähriger, der sich am Dienstagabend (26. Juni) am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz vor zwei Frauen entblößte und vor ihnen obszöne Andeutungen machte, konnte von Streifen der Landes- und Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden.

Ein 46-jähriger Deutscher verfolgte eine 21-Jährige aus der Elfenbeinküste und eine 28-jährige Türkin gegen 20:20 Uhr von einer Parfümerie bis zum S-Bahnsteig am Marienplatz. Dort entblößte der Mann aus Neuhausen sein Geschlechtsteil vor den beiden Frauen und manipulierte an diesem herum. Im weiteren Verlauf fasste er der Ivorerin, während der Handlung, an die Schulter. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten alle Beteiligte noch am Bahnsteig antreffen und den Mann in Gewahrsam nehmen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 46-Jährige das Revier am Ostbahnhof wieder verlassen. Gegen ihn wird nun von der Bundespolizei wegen exhibitionistischen Handlungen und sexuelle Belästigung ermittelt.