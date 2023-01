Marienplatz: Alkoholisierte Person ins Gleisbett gestürzt

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 03:40 Uhr, stürzte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München in das U-Bahn-Gleis 1 des U-Bahnhofs Marienplatz. Dies konnte im Nachgang über die Videoaufzeichnung festgestellt werden. Der 23-Jährige blieb im Gleis liegen.

Gegen 04:30 Uhr fuhr die U3 mit Fahrtrichtung Moosach auf dem Gleis 1 ein. Der 47-jährige Fahrer der U-Bahn erkannte den im Gleisbereich liegenden 23-Jährigen und leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Die U-Bahn kam über dem 23-Jährigen zum Stehen. Nach Bergung des 23-Jährigen wurde dieser in ein Klinikum verbracht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der 23-Jährige nur leicht verletzt.

Während des Einsatzes musste der Schienenverkehr für knapp eineinhalb Stunden bis ca. 06:00 Uhr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.