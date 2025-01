Marina May wird neue Programmdirektorin der MVHS

Die neue Programmdirektorin der Münchner Volkshochschule GmbH (MVHS) steht fest. Von 1. September an wird Marina May das Programm des kommunalen Weiterbildungszentrums der Stadt München verantworten. Das gaben die Aufsichtsratsvorsitzende der MVHS, Bürgermeisterin Verena Dietl, und Kulturreferent Anton Biebl bekannt. Marina May folgt auf Dr. Susanne May, die nach 30 erfolgreichen Jahren in der Leitung der MVHS in Ruhestand geht. Marina May, mit ihrer namensgleichen Vorgängerin nicht verwandt, wird gemeinsam mit Managementdirektor Dr. Martin Ecker wie Geschäfte der MVHS leiten.

Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl: „Marina May hat den Aufsichtsrat mit ihrer kompetenten, fundierten, fachkundigen und lebendigen Vorstellung überzeugt. May bringt als ehemalige Leitung der Goethe-Institute in Shanghai und Boston internationale Erfahrungen in ihre künftige Arbeit bei der MVHS mit ein. Zudem möchte sie weiterhin verstärkt in politische Bildung und Demokratiebildung investieren, um mit der MVHS als glaubwürdige Partnerin für Bürgerdialoge das demokratische Bewusstsein in der Münchner Bevölkerung nachhaltig zu stärken.“ Kulturreferent Anton Biebl: „Ich freue mich, dass wir Marina May für diese Aufgabe gewinnen konnten. Mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Kultur und Bildung bringt Marina May genau das Know-how und die Erfahrungen mit, um die MVHS mit einer ehrgeizigen, diversen und inklusiven Programmplanung – in die Zukunft zu führen und zugleich die sehr erfolgreiche Arbeit von Dr. Susanne May fortzusetzen.“

Marina May hatte zuletzt die Leitung des Fachbereichs Film, Fernsehen und Hörfunk sowie die kommissarische Leitung der Abteilung Kultur in der Zentrale des Goethe-Instituts inne.