Mario Gamba mit seinem Acquarello in München auch 2025 an der Spitze: Beim „50 Top Italy“ Ranking zum 13. besten italienischen Restaurants der Welt gekürt und zum Besten in Deutschland!

Das Acquarello in München, das dieses Jahr sein 30.-jähriges Jubiläum mit Gastspielen von Sterneköchen gefeiert hat, hat es 2025 im renommierten Ranking der besten italienischen Restaurants weltweit, dem „50 Top Italy“, an die Spitze geschafft. Bei der großen Award-Gala für das Jahr 2025 in Mailand belegte Sternekoch Mario Gamba mit seinem Acquarello weltweit den 13. Platz! Neben der Ehre, unter den 50 besten italienischen Köchen weltweit zu sein, wurde Mario Gambas Restaurant auch wieder das beste italienische Restaurant in Deutschland.

Die Jury würdigt das Acquarello unter der Leitung von Mario Gamba als unverzichtbaren Referenzpunkt für italienische Küche in München. Seit fast drei Jahrzehnten verkörpert das Restaurant mediterrane Eleganz – sowohl im fein abgestimmten, pastellfarbenen Ambiente als auch in den Gerichten, die Tradition mit einem kreativen Touch feiern. Das Menü besticht durch saisonale Gerichte, die stets die Farben und Aromen der jeweiligen Jahreszeit einfangen. Besonders hervorgehoben wurde die unermüdliche Suche nach Balance und höchster Qualität, die sich durch alle Kreationen zieht. Neben der beeindruckenden ästhetischen Gestaltung und den lebendigen Farben, die das kulinarische Erlebnis bereichern, begeistert Mario Gambas „Cucina del Sole“ mit authentischen und raffinierten Geschmackswelten, die jedes einzelne Produkt in den Mittelpunkt stellen. Der makellose und herzliche Service umsorgt die Gäste mit großer Aufmerksamkeit, während eine exzellente Weinauswahl und bis ins Detail durchdachte Gerichte das Acquarello zu einer wahren sensorischen Reise machen. Mit seinen kunstvollen Kreationen hebt Mario Gamba die italienische Küche auf höchstem Niveau hervor.

Die Platzierung ist nicht die erste Top-Bewertung für das renommierte Gourmetrestaurant, das Mario Gamba 1994 eröffnete. Die Liste der Auszeichnungen ist lang: Magazine wie BUNTE und Feinschmecker kürten das Acquarello mehrfach zum besten Italiener Deutschlands. Außerdem zeugen der Michelin-Stern und die Auszeichnung Mario Gambas als „Chef of the Year 2021“ des Gourmet- und Foodmagazins „Gambero Rosso“ von außergewöhnlicher Expertise.

Mario Gamba kocht fein mediterran mit avantgardistischem, luxuriösem Stil, internationalen Ausflügen und einem exzellenten Gespür für die Präsentation. Der gebürtige Italiener sieht im Genuss eine ganzheitliche Erfahrung: „Wer genießen will, muss sein Herz öffnen. Meine Kreationen, ihr Geschmack, ihre Konsistenz müssen das Innerste, die Seele, berühren. Nur dies ermöglicht wahren Genuss“ und Mario Gambas Ziel ist es, das bei jedem Gast zu erreichen. Die Seelen der Kritiker von „50 Top Italy“ hat Mario Gamba offensichtlich berührt und kann so stolz von behaupten, zu den besten italienischen Restaurants der Welt zu gehören und in Deutschland sogar die Nummer 1 zu sein.

In seinem Restaurant und mit seinem Catering hat Mario Gamba schon viele Prominente bekocht u. a. Elton John und Madonna und zu seinen Fans zählen u.a. Anna-Sophie Mutter, Maria Furtwängler, Nico Hoffmann und Al Bano (von Al Bano & Romina Power), der ihn den „Puccini der italienischen Küche“ nennt.