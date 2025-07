Markt am Wiener Platz wird saniert

Bereits seit 1889 befindet sich der Markt am Wiener Platz an dieser zentralen Stelle in Haidhausen. Um ihn fit für die Zukunft zu machen, muss der Lebensmittelmarkt dringend saniert werden. Der Stadtrat hat im heutigen Kommunalausschuss die Märkte München damit beauftragt, den Wiener Markt in Eigenregie zu sanieren und für die Zeit der Sanierung einen Interimsmarkt zu errichten.

Nachdem die ursprüngich vorgesehene Sanierung des Markts auf Grundlage der vorgelegten Machbarkeitsstudie – einschließlich des Neubaus eines Standes anstelle der zwei Ganserlpavillons sowie eines Technikkellers – aus dem Hoheitshaushalt nicht finanziert werden konnte, erfolgt die Finanzierung eines neuen Sanierungsprojekts nun aus betrieblichen Eigenmitteln der Märkte München.

Die dafür notwendigen Einsparmaßnahmen haben zur Folge, dass dieses Projekt sich auf die Großreparatur des Bestands reduziert. Die Neubauten des Kellers und des Standes entfallen, die Ganserlpavillons bleiben erhalten. Die Sanierungsmaßnahmen dienen dem Substanzerhalt und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Beispielsweise werden Fassaden, Abwasserleitungen und Fundamentierungen erneuert, Rigolen zur Entwässerung verlegt sowie Toiletten für Marktkund*innen vorgesehen. Standerweiterungen sind nur minimal geplant, wenn sie zwingend erforderlich sind. Es erfolgt eine Umstellung auf zentrale Wärme- und Kälteversorgung. Geplant ist eine sanfte und liebevolle Sanierung im Bestand. Dafür müssen die Händler*innen in ein Interimsquartier vor Ort ausgelagert werden. In dieser Zeit bleibt der Markt für alle Händler*innen und Kund*innen geöffnet. Derzeit ist vorgesehen, die Interimsmodule im Januar 2026 aufzustellen, damit die Händlerschaft im Frühjahr 2026 umziehen kann. Die Interimsstände werden ansprechend um den Fischerbuberl-Brunnen gruppiert und entlang des zu gestaltenden Bauzaunes, der die Marktfläche und Ganserlstände komplett umschließt, auf dem Wiener Platz aufgestellt. Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, kann während der Phase des Innenausbaus der Bauzaun bereits entfernt werden. Der mögliche Umzug in die ertüchtigten Standl ab voraussichtlich Ende 2027 wird mit den Händler*innen koordiniert. Für die Gesamtmaßnahme werden rund drei Millionen Euro netto veranschlagt.

Kira Weißbach, Zweite Werkleiterin der Märkte München: „Die Märkte München zeigen in finanziell schwierigen Zeiten einen soliden Weg auf, wie die Bestandssanierung des kleinsten der vier ständigen Lebensmittelmärkte trotzdem funktioniert. Planung und Durchführung liegen in unserer Hand und werden hinsichtlich Kosten und Zeitplan engmaschig überwacht. Dabei setzen wir uns intensiv mit den Anregungen der Händler*innen und Anlieger*innen auseinander. So sichern wir den charmanten Haidhauser Markt für die Zukunft.“