Markus Söder verteidigt im „STAHLWERK Doppelpass“ Geisterspiele und kritisiert zum Rückrundenstart: „Die Regeln, wann ein Spiel angepfiffen wird und nicht, passen nicht wirklich“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in „Der STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1 über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bundesliga, Geisterspiele und Fernreisen der Bundesliga-Profis geäußert. Die wichtigsten Aussagen aus dem heutigen „STAHLWERK Doppelpass“ anbei.

… über den Rückrunden-Auftakt, die Bundesliga und Corona: „Es ist schon ziemliche Wettbewerbsverzerrung. Die Regeln, wann ein Spiel angepfiffen wird und nicht, passen nicht wirklich. Die Omikron-Variante ist noch mal was ganz anderes. Es ist noch mal ganz anders als Delta. Die Regeln, ob ein Spiel angepfiffen wird oder nicht, sind nicht an Corona angepasst, entstanden vor Corona. Die Regeln passen für die alte Situation, jetzt passen sie nicht. In Italien wollen sie ganz aussetzen. In England sitzen noch viele Fans in den Stadien. Das Ganze führt zu einer vollkommen verzerrten Situation. Wegen Corona sollte man sich was Vernünftiges überlegen. Das eine Spiel ist nicht singulär, es könnte in den nächsten Wochen häufiger passieren.“

… über Geisterspiele: „Wir haben die Geisterspiele deswegen gemacht, weil eine tatsächliche Überlastung der Krankhäuser absolut da war. Da war es sehr gerechtfertigt. Jetzt muss man sehen, wie sich Omikron entwickelt. Man muss schauen, ob es genauso gefährlich ist. Wir haben Experten zusammengeholt. Zu Omikron wurden nicht viele Aussagen gemacht. Jetzt sind wir alle klug beraten zu beobachten. Wir hatten bei der Delta-Vatante regionale Unterschiede. Wir haben reagiert, als die Krankenhaus-Aufenthalte höher wurden. Wenn die Wand auf uns zukommt, können wir nicht das ganze Land lahmlegen. Ich habe mich auch darüber geärgert, dass wir keine einheitlichen Regeln haben. Ich plädiere für einheitliche Regeln. Der Sport ist nicht ausgenommen aus der Gesellschaft. Der Sport ist privilegiert, sehr populär, hat dadurch aber eine Vorbildfunktion. Es wäre gut, wenn sich die Liga noch mal zusammensetzt und überlegt, wie man die Regeln anpassen kann.“

… über Geisterspiele und die Entscheidungsfindung dahinter: „Wir haben die Belastung runtergeschraubt. Ich habe mich total geärgert, dass einige Kollegen gesagt haben, dass wir keine Grenze brauchen. Dann sind die Zahlen wieder gestiegen. Keiner ist vor diesem Corona gefeit. Die meisten wissen gar nicht, wo sie sich anstecken. Die Entscheidung war richtig von uns. Die Entscheidung hängt von der Frage ab, wie hoch die Hospitalisierung ist. Die Relation muss stimmen. Für den Moment würde ich sagen: Bleiben wir lieber vorsichtig, damit sind wir gut gefahren. In jedem Bereich gibt es Beschwerden. Es ist eine ständige Abwägung. Jeder hätte gerne Planungssicherheit.“

… über die Reisen der Bundesliga-Spieler: „Wir haben das Reisen nicht verboten, das muss also jeder selbst entscheiden. Fußballspieler sind ganz normale Menschen, aber sie sind umgekehrt auch sehr privilegiert. Der FC Bayern muss sich der Diskussion stellen. Aber in der Tat, man kann sich auch woanders anstecken.“

… über die fehlenden bundeseinheitlichen Regeln: „Das ist eines der Dinge, die mich enttäuscht haben. Dass wir keine bundeseinheitliche Regelung hinbekommen. Am meisten nervt es mich: dass wir aus so einer Besprechung rauskommen und Kollege xy dann direkt eine andere Entscheidung trifft. Es handelt sich hier um eine Seuche, die tödlich sein kann. Corona wird nie wieder verschwinden, aber die Gefährlichkeit könnte sich senken. Wir haben einen Fortschritt beim Impfen. Wir haben etwas zu geringe Impfzahlen. Wenn die Verläufe weniger dramatisch sind, können wir es besser konditionieren. Die Gesellschaft ist an einer Spaltungsgrenze. Es muss irgendwie wieder zusammenkommen.“