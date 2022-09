Marsfeld: Cyberangriff auf Verein

Am Sonntag, 11.09.2022 gegen 14:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines

gemeinnützigen Vereins die Polizei München über einen Angriff auf die digitale

Infrastruktur des Vereins. Der Mitarbeiter teilte mit, dass das EDV-System des Vereins im

Verlauf des Wochenendes mutmaßlich von einer Schadsoftware befallen worden sei und

dadurch Dateien verschlüsselt wurden.

Von dem Angriff sind nach den ersten Erkenntnissen mehrere Server sowie eine Vielzahl

an Rechnern des Vereins betroffen. Des Weiteren wurde seitens der unbekannten Täter

eine Nachricht hinterlassen. In diesem Zusammenhang wurde ein Betrag in einer

Kryptowährung gefordert um die betroffenen Dateien wieder zu entschlüsseln. Nach

aktuellem Ermittlungsstand wurden durch die unbekannten Täter auch Daten abgegriffen.

Weitere Erkenntnisse zu den Tatumständen oder zum Ausmaß des Schadens an der

digitalen Infrastruktur liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden unmittelbar am Vereinssitz durch das

Kriminalfachdezernat 12 (Cybercrime) übernommen und werden derzeit intensiv

fortgeführt.