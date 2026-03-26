Maskiert und bewaffnet – Mitarbeiter eines Transportunternehmens überfallen

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 04:05 Uhr, befand sich ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens allein im Firmengebäude. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Fahrzeuge mit zusammen ca. zehn Insassen auf das Gelände des Transportunternehmens.

Die bislang unbekannten Personen waren maskiert und bewaffnet und sie gingen in die Büroräume. Dort griffen sie den Mitarbeiter an, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei wurde er von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf traf ein Kurierfahrer auf dem Firmengelände ein und betrat das Gebäude. Dort traf er auf die Täter, die ihn ebenfalls gewaltsam zu Boden brachten und fesselten.

Danach durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine Vielzahl von Paketen aus einem Lagerraum. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Der Mitarbeiter konnte den Polizeinotruf 110 verständigen. Sofort wurden mehrere Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine direkt eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Der Mitarbeiter und der Kurierfahrer wurden nicht verletzt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, zwischen 20-30 Jahre alt, 170 cm, ca. 60-70 kg, schmächtige Statur, hellhäutig, deutschsprachig; schwarzes Stofftuch über Mund und Nase; dunkles Oberteil mit Kapuze, Turnschuhe, Handschuhe; Pistole in der linken Hand

Täter 2-10:

Männlich, ca. 20-30 Jahre; dunkel gekleidet; Stofftuch/Maske

Bei den Tatfahrzeugen handelte es sich wahrscheinlich um einen blaufarbenen Nissan „Micra“ (Bj. 2003-2010) und um einen dunklen 1er BMW (Bj. 2004-2011). Die Fahrzeuge sollen deutsche Zulassungen haben. (Teil-) Kennzeichen sind nicht bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Daimlerstraße, Dieselstraße und Oskar-von-Miller-Straße (Kirchheim b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.