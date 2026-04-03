Matchpuck gesichert: Red Bull München gewinnt Spiel 5 der Viertelfinalserie gegen Ingolstadt

RBM – ING 6:3 | Smits: „Wir haben als Team einen super Job gemacht“

Der EHC Red Bull München bezwang den ERC Ingolstadt in Spiel 5 des Playoff-Viertelfinales der PENNY DEL mit 6:3 (2:0|2:3|2:0). Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Patrick Hager, Yasin Ehliz, Veit Oswald, Tobias Rieder, Alberts Smits und Brady Ferguson die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David. In der Best-of-Seven-Serie führt der viermalige deutsche Meister jetzt mit 3:2 und hat damit zwei Matchpucks. Spiel 6 findet am Samstag (4. April | 14:00 Uhr) in Ingolstadt statt.

Spielverlauf

Nach einem kontrollierten Beginn beider Teams brachte Hager die Red Bulls mit einem sehenswerten Solo in Führung (5.). Für den Kapitän war es das 26. Playoff-Tor im Münchner Trikot in der Deutschen Eishockey Liga – damit ist er alleiniger Playoff-Rekordtorschütze der Red Bulls. Das 1:0 läutete eine Drangphase mit mehreren guten Gelegenheiten ein, ehe die Gäste in einem Powerplay erstmals gefährlich wurden (12.). Auch den zweiten Treffer erzielte der viermalige deutsche Meister: Ehliz erhöhte in Überzahl nach starker Vorarbeit von Taro Hirose auf 2:0 (17.). Mit diesem Spielstand ging es in die Kabine.

Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Ingolstadt kam besser aus der Kabine und verkürzte durch Philipp Krauß (23.). Kurz darauf traf Oswald auf der anderen Seite den Pfosten (24.) und auch Ville Pokka verfehlte mit seinem Direktschuss nur knapp das 3:1 (27.). Stattdessen erzielte Peter Abbandonato den Ausgleich (29.). Die Red Bulls hatten jedoch die perfekte Antwort parat und gingen nur 28 Sekunden später durch Oswald erneut in Führung (30.). In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas, ehe Riley Barber in Überzahl zum 3:3 traf (36.). München schlug aber wieder schnell zurück: Rieder sorgte für die 4:3-Führung (38.) nach 40 Minuten.

Die Red Bulls begannen das dritte Drittel konzentriert. Die Defensive ließ wenig zu, und in der Offensive erzielte Smits mit einem One-Timer das 5:3 (46.). Für den 18 Jahre alten Letten war es die Torpremiere in der DEL. Es folgte die erste größere Drangphase der Gäste mit mehreren guten Abschlüssen, Antoine Bibeau stand dem Anschlusstreffer jedoch im Weg. München blieb auch offensiv gefährlich, Rieder verzog allerdings frei vor Williams (53.). Die Zwei-Tore-Führung hielt bis in die Schlussphase. Fünfeinhalb Minuten vor der Sirene verließ der Panther-Goalie erstmals das Eis zugunsten eines Extra-Angreifers. Die Gäste machten Druck, doch München hielt stand. 53 Sekunden vor dem Ende machte Ferguson mit einem Empty-Net-Treffer zum 6:3-Endstand alles klar.

Alberts Smits:

„Wir haben als Team einen super Job gemacht. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, einfach gespielt und unseren Spielplan konsequent verfolgt. Das war heute spielentscheidend. Ein eigenes Tor zu schießen, ist natürlich schön.“

Tore:

1:0 | 04:05 | Patrick Hager

2:0 | 16:21 | Yasin Ehliz

2:1 | 22:59 | Philipp Krauß

2:2 | 28:50 | Peter Abbandonato

3:2 | 29:18 | Veit Oswald

3:3 | 35:31 | Riley Barber

4:3 | 37:58 | Tobias Rieder

5:3 | 45:33 | Alberts Smits

6:3 | 59:09 | Brady Ferguson

Zuschauer:

10.796