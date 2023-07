Matthias Reim veröffentlicht heute mit „Die Höhepunkte der Arenakonzerte“ ein neues Live Album

„Wow, das war geil!“. Matthias Reim-Fans verließen die großen Arenen des Landes nach den Konzerten der Deutschrock- und Schlagerpop-Legende im Frühjahr 2023 glückselig. Und mit einhellig-begeisterter Meinung: Das Live-Erlebnis war undefinierbar-großartig, majestätisch, wahrhaftig, durch und durch Rock’n’Roll. Natürlich war es genau das, denn der Bühnenhauptakteur vom Bodensee wird seit geraumer Zeit wieder von einer Auftrittslaune sondergleichen angetrieben. Reim, der das Besondere und die Herausforderung liebt, hatte sich für seine Konzert-Events in diesem Jahr zudem ein Ziel gesetzt, das in unsere Zeit geradezu luxuriös anmutet. Sowohl für seine langjährigen wie auch die beständig frisch dazukommenden Anhängerinnen und Anhänger scheute der Mann mit der einzigartigen Stimme keine Kosten und Mühen. Die wichtigsten Musiker des Landes waren ihm gerade gut genug zur „live-haftigen“ Umsetzung einer Geschichte, die nicht nur in seinem Geburtsland ihresgleichen sucht. Es ist seine Geschichte, die er jetzt auf seiner neuen Aufzeichnung „Die Höhepunkte der Arena-Konzerte – LIVE!“ präsentiert. Er singt darin von den vielen Höhen und Tiefen seiner Karriere, seines Lebens und seiner Lieben, von denen eine auch nach 60 Lenzen kein Quäntchen an ausgeübter Faszination eingebüßt hat: Musik! Reim ist Musik und Musik ist Reim. So war es und so ist es geblieben. Wahrhaftiger denn je, stolzer und gleichzeitig ehrfürchtig wie nie zuvor, erzählt einer der beständigsten deutschsprachigen Storyteller von den Brüchen und emotionalem Kitt, kurzum von dem, was Dasein bedeutet.

Vor seinem 1500. (!) Konzert am 16. September in der großen Berliner Open-Air-Ruhmesspielstätte Wuhlheide zieht Reim auf „Die Höhepunkte der Arena-Konzerte – LIVE!“ 19 fesselnde Live-Songs lang Resümee. Er geht dabei freilich ohne Netz und doppelten Boden vor, denn für ihn gilt: Live ist live! Reim Live 2023 steht fürs Authentische, fürs Herzklopfen und das Zusammenfeiern des Moments. Playbacks? Zum Teufel mit dem Zeug aus der Konserve! Auf der Bühne wirkt gerockt. „Die Höhepunkte der Arena-Konzerte – LIVE!“ ist ein unverzichtbares Highlight in seiner Diskografie, am zeitlosen Songstruktur-Handwerk geschult und doch modern arrangiert.