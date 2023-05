Maxlrain – Mekka für Oldtimerfans am 8. Juni: Neuerungen bei Anreise zum Maxlrainer Oldie Feeling

Die unterschiedlichen Epochen der Automobilgeschichte lassen sich an Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni 2023, wieder auf der Schlossbühne in Maxlrain bestaunen. Der ADAC Südbayern lädt Odtimer-Fans mit ihren glänzenden Automobilen zum größten Treffen Süddeutschlands ein. Das Maxlrainer Oldie Feeling hat Tradition und ist bei vielen Oldtimerfahrern bekannt und beliebt. Beim Comeback der Veranstaltung im vergangenen Jahr feierten mehr als 20.000 Besucher ein automobiles Volksfest der Superlative. Über 7000 Oldtimer standen auf der Schlosswiese und in den verschiedenen Themenparks. Um der großen Beliebtheit gerecht zu werden und dabei die Sicherheit aller Besucher und Beteiligten nicht aus den Augen zu verlieren, wird es heuer jedoch einige Neuerungen geben.

Treffen in Maxlrain wird zum Familienfest

Auch in diesem Jahr bietet Südbayerns größtes Oldtimer-Treffen ein Programm für Jung und Alt. Auf der Schlosswiese lassen sich Fahrzeuge, die 40 Jahre (BJ 1983) und älter sind, bestaunen. Zudem gibt es im oberen Bereich Livemusik und einige Köstlichkeiten. Auch auf dem Brauereiplatz herrscht buntes Treiben. Neben vielen seltenen Zweirad-Oldtimern (30 Jahre und älter) wird es eine ADAC Kinderwelt mit Attraktionen für die kleinsten Besucher geben. In der ADAC Welt gibt es am 17:30 SAT.1 BAYERN-Glücksrad tolle Preise zu gewinnen. Zudem kann man sich über die Leistungen rund um den ADAC und dessen Motorsportveranstaltungen in der Region informieren. Das Highlight des Tages ist die Präsentation der Teilnehmer der 34. ADAC Bavaria Historic und der 3. ADAC Maxlrain Classic. Auf der Startrampe wird ab 14.30 Uhr SAT.1 Bayern Moderator Florian Wolske zusammen mit Klaus Morhammer die Fahrzeuge und ihre Passagiere vorstellen, bevor diese sich auf den Weg zu ihrer Tagesetappe machen.

Änderungen für Anreise zum Maxlrainer Oldie Feeling

Nach Gesprächen mit den zuständigen Ämtern und der Polizei wurde in Zusammenarbeit mit der Firma BbVs ein Verkehrsleitsystem ausgearbeitet, das nicht nur die Anfahrten aus verschiedenen Richtungen, sondern auch den Anmelde- und Kassiervorgang sowie die Parkeinweisung und Aufstellung der Fahrzeuge berücksichtigt. Daraus ergeben sich folgende wichtige Punkte für Besucher:

Besucher mit Oldtimer älter 40 Jahre (BJ 1983) + Motorräder älter 30 Jahre (BJ 1993) (Ausschilderung mit grünen ADAC Pfeilen)

Die Anreise zum Veranstaltungsgelände ist großflächig ausgeschildert.

Auf der Schlosswiese parken dürfen Fahrzeuge, die 40 Jahre und älter sind.

Zweirädrige Oldtimer ab 30 Jahre und älter dürfen auf dem Brauereiplatz parken.

Vor Einfahrt zum Veranstaltungsgelände ist für diese Fahrzeuge eine Akkreditierung/Anmeldung in Bad Aibling notwendig. Anschließend werden diese Besucher weiter nach Maxlrain geleitet und dort auf die richtigen Plätze eingewiesen.

Der Eintritt für den Fahrer ist frei. Beifahrer oder weitere Begleitpersonen ab 15 Jahren zahlen 10 Euro Eintritt.

Ab Mitte Mai ist eine Online-Akkreditierung für eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen möglich. Dies ermöglicht die Anreise ohne weitere Akkreditierung vor Ort, eine gesonderte Zufahrt und das Parken auf der oberen Schlosswiese.

Besucher mit Oldtimer 30-39 Jahre (Ausschilderung mit roten ADAC Pfeilen)

Für diese Fahrzeuge gibt es keine Zufahrt nach Maxlrain. Sie parken auf einem Sonderparkplatz in Mietraching.

Der Eintritt für den Fahrer ist frei. Beifahrer oder weitere Begleitpersonen ab 15 Jahren zahlen 10 Euro Eintritt.

Zum Veranstaltungsgelände gelangen diese Besucher mit dem kostenlosen Bus-Shuttle.

Besucher ohne Oldtimer, Anreise mit PKW/Motorrad (Ausschilderung mit blauen ADAC Pfeilen)

Eintritt: 10 Euro (Kinder einschl. 14 Jahre frei)

Parkplätze im Sportpark Mietraching (Otto-Wels-Straße, Bad Aibling) und bei der Firma Eder Landtechnik in Tuntenhausen (Moorweg 5, 83104 Tuntenhausen)

Kostenloser Bus-Shuttle nach Maxlrain und zurück

Besucher ohne Oldtimer, Anreise mit der Bahn

Eintritt: 10 Euro (Kinder einschl. 14 Jahre frei)

Kostenloser Bus-Shuttle vom Bahnhof Bad Aibling nach Maxlrain und zurück

Eine Übersichtskarte, die Möglichkeit zur Vorab-Akkreditierung und weitere Informationen erhalten Sie online unter maxlrainer-oldie-feeling.de

Unterstützung für reibungslose Umsetzung gesucht!

Für die reibungslose Umsetzung des Maxlrainer Oldie Feeling am 8. Juni und der 34. ADAC Bavaria Historic von 8. bis 10 Juni braucht das Team des ADAC Südbayern Unterstützung. Ob bei der Akkreditierung der Oldtimer, auf den Besucherparkplätzen, dem Brauereigelände, der Schlosswiese und viele andere Stationen – dort werden Helfer und Helferinnen gesucht, die unterstützen können. Als kleinen Dank gibt es eine finanzielle Entschädigung von 50 Euro pro Einsatztag, Fahrtkostenzuschuss und Verpflegung. Zudem wird allen Helfern Dienstkleidung gestellt, die sie im Anschluss an die Veranstaltung als Erinnerung behalten dürfen. Für die Akquise und Einteilung der Helfer wird die Plattform German Volunteers genutzt. Dort kann man sich registrieren und für einen Einsatzort anmelden. Bei Interesse bitte melden unter https://t1p.de/mp8d9