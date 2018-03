In der Zeit von Freitag, 02.03.2018, 18.00 Uhr, bis Montag, 05.03.2018, 09.00 Uhr, wurde das Geschäftslogo eines Bekleidungsgeschäftes in der Maxvorstadt entwendet. Das Logo, das aus Aluminium mit Messingoptik gefertigt ist, befand sich in drei bis vier Metern Höhe über dem Eingang des Geschäftes und war mit vierzehn Bolzen an der Fassade angebracht.

Zeugenaufruf:

Wer hat im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 62, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.