Maxvorstadt: Gewerbsmäßige Hehlerei mit Fahrrädern aufgedeckt

Am Samstag, 27.03.2021, wurde einem 39-Jährigen aus München vor seinem Wohnanwesen sein abgesperrtes Fahrrad der Marke KTM entwendet. Diesbezüglich erstattete er eine Anzeige bei der Polizei.

Im Verlauf des Aprils sah er sich in mehreren Fahrradgeschäften nach neuen Fahrrädern um. In einem dieser Fahrradgeschäfte in der Maxvorstadt entdeckte er am Mittwoch, 21.04.2021, unter den angebotenen Fahrrädern sein zuvor im März entwendetes Fahrrad. Daraufhin bat er den Geschäftsführer um eine Probefahrt, welcher zugestimmt wurde. Nach der Probefahrt teilte der 39-Jährige dem Geschäftsführer, einen 25-Jährigen aus München, mit, dass das angebotene Fahrrad sein gestohlenes sei, woraufhin der 39-Jährige das Fahrrad ohne weiteren Nachweis mitnehmen durfte.

Bei weiterer Betrachtung und Absprache mit der Polizei stellte sich heraus, dass die Rahmennummer durch eine neue überstanzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrradgeschäft von Polizeibeamten aufgesucht. Es wurden mehrere Fahrräder kontrolliert. Auch bei diesen Rädern konnte festgestellt werden, dass die Rahmennummer durch eine neue überstanzt war.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde daraufhin ein

Durchsuchungsbeschluss sowohl für das Fahrradgeschäft als auch für die Wohnung des

25-Jährigen erwirkt und vollzogen.

In dem Fahrradgeschäft wurden 12 Fahrräder festgestellt, an denen Rahmennummern

manipuliert waren. Alle diese Räder wurden sichergestellt. Zwei weitere Personen die vor

Ort anwesend waren, ein 51-jähriger Münchner und ein 20-jähriger Münchner konnten

ebenfalls als Tatverdächtige mit den Diebstählen und der Hehlerei der Fahrräder in

Verbindung gebracht werden.

Die beiden und der Geschäftsinhaber wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt

des Polizeipräsidiums München überstellt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und

aller weiterer polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei dem Jour-Staatsanwalt

vorgeführt und durch diesen entlassen.

Sie wurden wegen der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei angezeigt.

Das Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

– unbedingt Fotos vom Fahrrad machen

– die Rahmennummer notieren und gegebenenfalls einen Fahrradpass bzw. die

Rechnung aufheben

– bei Verlust des Fahrrades immer Anzeige bei der Polizei erstatten