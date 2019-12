Maxvorstadt: Nach Vergewaltigung festgenommen

Am Dienstag, 17.12.2019, gegen 02:50 Uhr, war eine 22-jährige Münchnerin mit Freunden in einem Lokal in der Amalienstraße. Dort lernte sie einen 28-jährigen Münchner kennen, mit dem sie sich kurze Zeit später zu seiner Wohnung begab, wo sie durch ihn gegen ihren Willen entkleidet wurde. Anschließend flüchtete sie in das Badezimmer. Sie wurde von dem 28 Jährigen jedoch verfolgt und vaginal vergewaltigt. Erst nach etwa zehn Minuten ließ der Student von ihr ab.

Die 22-Jährige wurde schließlich mit Schlägen ins Gesicht aus der Wohnung vertrieben. Sie begab sich zu einer Bekannten und erzählte ihr von dem Vorfall. Gemeinsam verständigten sie die Polizei, woraufhin sich Kräfte der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) zur Wohnung des 28-Jährigen begaben.

In der Wohnung konnten neben dem Tatverdächtigen ein ebenfalls 28-jähriger Bekannter angetroffen werden. Beide Personen wurden zur Abklärung des Sachverhaltes zur Polizeiinspektion gebracht.

Nach der Anzeigenaufnahme obliegt nun die weitere Ermittlung dem Kommissariat 15. Ergebnisse der Untersuchung der Tatverdächtigen im Institut für Rechtsmedizin müssen abgewartet werden.