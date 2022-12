Maxvorstadt: Polizeieinsatz wegen Schüssen mit einer Schreckschusswaffe

Am Montag, 05.12.2022, gegen 20:00 Uhr, rief ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass eine Person mit einer Waffe in die Luft geschossen hat.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei wurden direkt zur Einsatzörtlichkeit am Odeonsplatz geschickt. Nach den ersten Ermittlungen war ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit mehreren Jugendlichen unterwegs und befuhr mit einem Pkw nach einem Spiel der Fußball-WM die Ludwigstraße als Teil eines Autokorsos. Der 19-Jährige stieg aus dem Auto und schoss ein- bis zweimal in die Luft. Zeugen konnten der Polizei die Situation beschreiben und der Pkw wurde daraufhin von der Polizei durchsucht und die Schreckschusspistole wurde aufgefunden. Der 19-Jährige besitzt keinen gültigen „kleinen Waffenschein“. Die Beamten fanden außerdem ein Einhandmesser und ein Tierabwehrspray in beiden Jackentaschen des Tatverdächtigen.

Der 19-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.