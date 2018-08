Maxvorstadt und Sendling: Schadensträchtiger Trickdiebstahl

Am Mittwoch, 08.08.2018, gegen 12.00 Uhr, klingelte es an der Haustür einer über 90-Jährigen in der Schellingstraße. Die Seniorin öffnete und hörte eine Person die Treppe hinauftrappeln.

Es handelte sich um eine Frau, die auf die Rentnerin erschöpft wirkte und nach einem Glas Wasser verlangte. Die Münchnerin bat die Frau in ihre Küche und gab ihr ein Glas Wasser. Die unbekannte Frau trank das Wasser jedoch nicht und verließ nach einiger Zeit ohne weitere Erklärungen die Wohnung.

Da der Seniorin das Verhalten der unbekannten Frau seltsam vorkam, überprüfte sie ihre Wohnung und stellte dabei das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich während der Ablenkung in der Küche eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung und entwendete den Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, auffällig dick, dunkle, lange Haare, südländischer Typ, volles Gesicht, sprach schlecht Deutsch; sie hatte eine dunkle Kleidung an und eine Bauchtasche dabei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!

Am Dienstag, 21.08.2018, gegen 15.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer über 80-jährigen Seniorin in der Plinganserstraße. Er fragte die Münchnerin, ob sie einen Scherenschleifer benötige, was diese verneinte. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Mann und ging im Treppenhaus des Wohnhauses bis nach oben.

Kurze Zeit später läutete es erneut bei der Seniorin. Beim Öffnen stand ein anderer unbekannter Mann vor der Tür und teilte ihr mit, dass im Haus ein Wasserschaden vorliege und er deshalb dringend in das Bad müsse.

Daraufhin betrat er die Wohnung und ging in das Badezimmer der Münchnerin. Dort hantierte er mit den Wasserhähnen und gab auch der Seniorin Anweisungen abwechseln Wasserhähne auf- und wieder abzudrehen. Nach kurzer Zeit gab der unbekannte Mann an, dass er jetzt noch in den Keller müsse und verließ die Wohnung.

Wenig später stellte die Dame fest, dass aus ihrer Wohnung Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurde.

Täterbeschreibung:

„Scherenschleifer“

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur; grauer knielanger Arbeitsmantel

„Handwerker“

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, breite Statur, volles Gesicht, schwarze, kurze Haare, schwarze Augenbrauen, hellhäutig, Hochdeutsch ohne Akzent; trug ein buntes, kleinkariertes Hemd, hatte ein weißes Smartphone dabei, mit welchem er während der Tatausführung im Badezimmer telefonierte.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.