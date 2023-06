Maxvorstadt: Zimmerbrand in frisch renovierter Wohnung

Türkenstraße – In einer frisch umgebauten Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen und hat erheblichen Schaden verursacht. Mit der Drehleiter wurden zwei Personen aus der darüberliegenden Wohnung gerettet.

Mehrere Anruferinnen und Anrufer meldeten Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Als die Einsatzkräfte am Gebäude ankamen, riefen bereits zwei Personen aus der darüberliegenden Wohnung am Fenster um Hilfe. Sofort wurde die Brandbekämpfung über den Treppenraum sowie die Menschenrettung mit der Drehleiter eingeleitet. Die beiden Personen wurden nach ihrer Rettung mit der Drehleiter vom Rettungsdienst untersucht. Da sich in ihrer Wohnung aber kein Rauch befand und nur der Weg über den Treppenraum aufgrund des Rauchs nicht möglich war, blieben beide unverletzt.

Die Einsatzkräfte setzten an der Brandwohnung einen Rauchschutzvorhang, um zu verhindern, dass das Treppenhaus weiter verraucht. Anschließend löschten sie das Feuer in der Wohnung. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte das restliche Gebäude und stellte im Treppenhaus eine Abluftöffnung her. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das gesamte Gebäude entraucht.

Wie es zum Brand in der leer stehenden Wohnung gekommen ist, ermittelt die Polizei. Der Sachschaden wird aufgrund des Brandes und der Verrußung auf etwa 50.000 Euro geschätzt.