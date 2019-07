Mayenschein wechselt auf Leihbasis nach Augsburg

Der 22-jährige Stürmer Jakob Mayenschein spielt in der kommenden Saison für den DEL-Klub Augsburger Panther. Der Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis vom dreimaligen deutschen Meister Red Bull München zum schwäbischen Champions-League-Teilnehmer.

Mayenschein kam 2016 in die Organisation der Red Bulls. Seinen ersten DEL-Einsatz für die Münchner feierte der gebürtige Landshuter im Dezember 2016, es folgten 62 weitere Partien (zwei Tore, acht Assists) in Deutschlands höchster Eishockeyklasse. 242 Tage nach seinem DEL-Debüt folgte Mayenscheins erster Einsatz in der Champions League, in der er insgesamt 17 Partien absolvierte (zwei Tore).

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler absolvierte bereits zwei Begegnungen für die A-Nationalmannschaft und nahm zuletzt auch am DEB-Sommercamp des so genannten Top Team Peking teil. Das Top Team Peking ist eine Perspektivmannschaft, die mit Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 jungen deutschen Spielern Wettkampferfahrung und Praxis im internationalen Eishockey ermöglichen soll.

Nach der Ausleihe von Mayenschein haben die Red Bulls mit John Jason Peterka (17), Justin Schütz (19), Dennis Lobach (19), Luca Zitterbart (20) und Maximilian Daubner (21) noch fünf U23-Spieler im Kader. Alle U23-Profis sowie Andreas Eder (Jahrgang 1996) werden mit einer Förderlizenz für Münchens Kooperationspartner SC Riessersee ausgestattet. Erstmals zu sehen sind die Junioren-Nationalspieler und alle anderen Profis der Red Bulls am 18. August in Garmisch-Partenkirchen im Testspiel gegen den SC Riessersee. Es folgen zwei Partien beim Einladungsturnier Red Bulls Salute (23. bis 24. August) in Kitzbühel, an dem neben den Münchnern auch IFK Helsinki, Malmö Redhawks und Red Bull Salzburg teilnehmen.

Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2019/20

Torhüter (3): Danny aus den Birken, Daniel Fießinger, Kevin Reich.

Verteidiger (9): Konrad Abeltshauser, Keith Aulie (AL), Andrew Bodnarchuk (AL), Daryl Boyle, Hagen Kaisler, Blake Parlett (AL), Emil Quaas, Yannic Seidenberg, Luca Zitterbart.

Stürmer (16): Chris Bourque (AL), Mads Christensen, Maximilian Daubner, Andreas Eder, Yasin Ehliz, Philip Gogulla, Patrick Hager, Jason Jaffray (AL), Maximilian Kastner, Dennis Lobach, Frank Mauer, Trevor Parkes (AL), John Jason Peterka, Derek Roy (AL), Justin Schütz, Mark Voakes (AL).