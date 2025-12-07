McDonald’s Benefiz Gala setzt starkes Zeichen: 1.674.930,14 Euro an Spenden zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche prominente Gäste und Schirmherr:innen der Einladung von McDonald’s Deutschland zur Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. Im exklusiven Ambiente in den Münchener Eisbach Studios führten Jana Ina Zarrella und Alexander Mazza unter dem Motto “Night of Polar Lights” durch den Abend.

Die Spendensumme in Höhe von 1.674.930,14 Euro kommt den Ronald McDonald Häusern und Oasen der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung zugute. In unmittelbarer Nähe zu Spezialkliniken finden Eltern und Geschwister schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit und einen Rückzugsort, um die oft lange und belastende Behandlung vor Ort begleiten zu können. Diese Nähe zur Familie ist oft ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur Genesung der Kinder.

„Wo Familien zusammen sind, wird Angst leiser und Mut lauter. Nähe gibt Familien schwer kranker Kinder Kraft, wenn die Medizin an Grenzen stößt – genau das wollen wir unterstützen.“, so Mario Federico, Vorstandsvorsitzender von McDonald’s Deutschland, im Rahmen der 20. McDonald’s Benefiz Gala in den Münchner Eisbach Studios. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr eine so große Summe für die wertvolle Stiftungsarbeit zusammentragen konnten.“

Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, ergänzt: „Dank der verlässlichen und starken Unterstützung von McDonald’s Deutschland, seinen Franchise-Nehmer:innen, Lieferanten und Gästen gelingt es uns seit mehr als 35 Jahren Familien schwer kranker Kinder zu helfen.“

Herzstück der Benefiz Gala bildete erneut eine Auktion – bereits zum fünften Mal mit „Bares für Rares“-Star Wolfgang Pauritsch am Hammer, trug sie maßgeblich zur beeindruckenden Spendensumme des Abends bei.

Besonders berührend: Die Versteigerung zweier Philifanten, Markenzeichen des in diesem Jahr verstorbenen Künstlers Phil Herold, der sich intensiv für die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung einsetzte. Ihm zu Ehren trugen seine Eltern eine kleinere Version des Philifanten über den blauen Teppich und sorgten so für einen emotionalen Moment der Würdigung. Neben Sasha alias Dick Brave gehörten Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, Diego Pooth sowie Valentina und Cheyenne Pahde zu den Unterstützenden der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, zu denen auch Schirmherr:innen wie Wigald Boning, Thore Schölermann, Barbara Hahlweg und Laura Papendick zählen. Christina Stürmer sorgte für das musikalische Highlight des Events.

Über die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald’s Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer:innen und Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald’s Restaurants. Deutschlandweit betreibt die eigenständige McDonald’s Kinderhilfe Stiftung unter anderem 23 Ronald McDonald Häuser und 6 Oasen. Dort konnten im letzten Jahr mehr als 13.800 Familien einen Rückzugsort finden und ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während sie in der Klinik behandelt werden mussten.