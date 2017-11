McDonald’s erzielt mit seinen Tätigkeiten rund um die Benefiz Gala eine Rekordsumme zugunsten Familien schwer kranker Kinder

München, 11. November 2017. In diesem Jahr richtete McDonald‘s Deutschland bereits zum 14. Mal die große Spendengala zugunsten der McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung aus. Dieses Jahr stand sie unter einem besonderen Stern, denn die McDonald’s Kinderhilfe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit drei Jahrzehnten spenden Menschen Zeit und Geld, damit Eltern während der medizinischen Betreuung bei ihren schwerkranken Kindern bleiben können, denn Nähe hilft heilen. Mit dieser Überzeugung hilft die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung bereits seit 30 Jahren betroffenen Familien.

Rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wurden unter dem Motto „Hand in Hand Gutes tun! in das Münchner Hotel „Bayerischer Hof“ geladen. Das Moderatoren- und Ehepaar Annemarie und Wayne Carpendale führte durch den feierlichen Abend, in dessen Verlauf die Spendensumme von 1.873.679 Euro verkündet wurde.Der Erlös kommt direkt der McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung zugute.

Prominente Gäste für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche prominente Gäste und Schirmherren für die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. So wurde die Gala u. a. durch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Lilly Becker, Robert und Carmen Geiss, die Lochis, Oliver Pocher, Collien Ulmen-Fernandes, Maria Höfl-Riesch und Fiona Swarovski zum gesellschaftlichen Ereignis. Der musikalische Stargast des Abends war Andreas Gabalier.

Über die McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald‘s Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer und Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald‘s Restaurants. Deutschlandweit betreibt die McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser und sechs Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 13.600 Familien ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinik behandelt werden mussten. Mit zwei Kindergesundheitsmobilen sensibilisiert die Stiftung Kinder und Eltern im Raum Essen für gesundheitliche Themen.