Medaille „München leuchtet“ für Dr. Corina Toledo

Für ihre großen ehrenamtlichen Verdienste um die Themen Gleichberechtigung, demokratische Teilhabe, Antirassismus, Antidiskriminierung, Diversität und Ermächtigung von Randgruppen hat die Stadt München Dr. Corina Toledo mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze ausgezeichnet.

Bürgermeisterin Verena Dietl überreichte ihr die Auszeichnung jetzt im Rathaus.

Dr. Corina Toledo ist gebürtige Chilenin, aufgewachsen in Santiago de Chile und für ihr Studium der Politikwissenschaften nach München gezogen. Sie widmet sich seit 2014 mit ihrer Initiative „frau-kunst-politik“, die 2021 zum Verein wurde, insbesondere den Themen Gleichberechtigung, Kunst und Kultur sowie Völkerverständigung. Dazu werden verschiedene Projekte in Form von Podiumsdiskussionen, Solidaraktionen, Workshops, Performances und Kunstausstellungen veranstaltet. Corina Toledo versucht so, das Publikum zum Nachdenken anzuregen und Vorurteile abzubauen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die weltweite Lage für Mädchen und Frauen ist erschütternd. Gewalt gegen sie ist oft der Normalfall. Man könnte hier resignieren – oder zeigen, dass Veränderung möglich ist. So wie es Corina Toledo macht. Sie kämpft mit beachtlicher Energie und Kreativität für Geschlechtergerechtigkeit, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Sexismus oder Gewalt an Frauen geht. Und sie schafft so öffentliches Bewusstsein für die Anliegen von Frauen und Mädchen. Dafür sind wir als Stadt München sehr dankbar.“

Neben ihrem Verein „frau-kunst-politik“ ist Dr. Corina Toledo auch Mitbegründerin der bekannten Frauenorganisation „OneBillingRising München“, die immer wieder durch Flashmobs und Projekte im öffentlichen Raum für Aufmerksamkeit sorgt.

Neben Freund*innen und Wegbegleiter*innen von Corina Toledo nahmen aus dem ehrenamtlichen Stadtrat auch Marion Lüttig, David Süß (beide Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) und Micky Wenngatz (SPD/Volt-Fraktion) sowie Nicole Lassal, Leiterin der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen, an der Ehrung teil.