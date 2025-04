Medaille „München leuchtet“ für Franz Schiermeier

Wenn es um die Geschichte, Entwicklung und Architektur Münchens geht, ist Franz Schiermeier ein gefragter Mann. Schließlich hat er in den vergangenen Jahrzehnten als Verleger und Autor ein umfangreiches Wissen über die Isar-Metropole angehäuft, das er ehrenamtlich und beratend gerne weitergibt. Für sein vielfältiges und langjähriges Engagement hat die Stadt Franz Schiermeier nun die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze verliehen. Bürgermeisterin Verena Dietl überreichte ihm die Auszeichnung gestern im Rathaus. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Franz Schiermeier hat durch seine Tätigkeit als Verleger nicht nur dazu beigetragen, das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren, er ist auch da, wenn sein Wissen gefragt ist. Er hat sehr viel Zeit und Herzblut in verschiedenste Projekte gesteckt und damit ehrenamtlich zahlreichen Vereinen und Organisationen geholfen. Sein breites gesellschaftliches Engagement ist bemerkenswert und verdient die Auszeichnung mit der Medaille ,München leuchtet‘.“

Profitiert von Franz Schiermeiers Einsatz hat zum Beispiel das Münchner Forum. Hier trägt er mit seinem umfangreichen Wissen zur Stadtgeschichte und durch seine Tätigkeit als Verleger maßgeblich zur Publikation von Stadtgeschichte bei. Im Archiv der Münchner Arbeiterbewegung und in der Geschichtswerkstatt organisierte er Ausstellungen und erstellte his- torische Dokumentationen. Im Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen bietet er darüber hinaus Führungen sowie Stadtteilrundgänge an. Und im Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, in dem er 2008 bis 2014 aktiv war, unterstützte er auf verschiedene Weise Projekte zur Stadtentwicklung, etwa zur Zukunft des Viehhofs.

An der Ehrung im Rathaus nahmen neben der Familie und Wegbegleitern Schiermeiers auch die Stadtrats-Mitglieder Sibylle Stöhr und Thomas Niederbühl (beide Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) teil.