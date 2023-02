Medaille „München leuchtet“ für Manfred-Ernst Kienle

Genau 50 Jahre war Manfred-Ernst Kienle ununterbrochen Präsident des „Männerchors ehemaliger Münchner Chorbuben e.V.“. Er hat damit einen wichtigen Beitrag für das Laienmusizieren in München geleistet. Für dieses große ehrenamtliche Engagement, das in dieser Länge nur wenige schaffen, hat die Stadt Manfred-Ernst Kienle jetzt die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze verliehen. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden überreichte Kienle die Auszeichnung heute im Rathaus.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Manfred-Ernst Kienle trägt einen maßgeblichen Anteil daran, dass der ‚Männerchor der ehemaligen Münchner Chorbuben‘ auch heute noch besteht. Nicht nur, weil er sich stets dafür einsetzt, neue Mitglieder zu gewinnen. Mit seiner freundlichen und verbindlichen Art ist Herr Kienle die gute Seele dieser generationsübergreifenden Gemeinschaft aus jungen und alten Sängern. Es ist egal, woher man kommt, welche Religion oder Sexualität man lebt und wie die persönliche finanzielle Situation ist. Diese wertvolle und angstfreie Umgebung hat der Chor zu einem sehr großen Teil Manfred-Ernst Kienle zu verdanken. Er schafft ein Klima, in dem sich jedes Mitglied wohlfühlen kann.“ Mit 12 Jahren trat Kienle dem Knabenchor „Die Münchner Chorbuben“ unter der Leitung von Fritz Rothschuh bei und übernahm dort nach und nach organisatorische Aufgaben rund um den Chorprobenablauf sowie die Führung der Chormitglieder. Er unterstützte Rothschuh auch bei der Gründung des „Männerchors ehemaliger Münchner Chorbuben e.V.“ und war hier selbst Gründungsmitglied. Zweck des Vereins ist, ehemalige Münchner Chorbuben zusammenzuführen, um in einem Männerchor zu singen und gemeinsame Jugenderinnerungen und Freundschaften zu pflegen. Das Alter der Mitglieder liegt zwischen 18 und 80 Jahren.

Im Januar 1973 wurde Manfred-Ernst Kienle zum Präsidenten des Männerchors gewählt, er hatte diese Position bis vor Kurzem und damit insgesamt 50 Jahre ununterbrochen inne. Als erster Vorstand war Kienle Botschafter und Vermittler zwischen den erfahrenen und den neuen Mitgliedern und prägte so die Gemeinschaft. Auch auf den Reisen des Chors ins Ausland ist es Kienle ein Anliegen, als singender Botschafter Münchens zu fungieren. Auch heute noch regelt er im Alter von 81 Jahren Finanzen und Organisation des Männerchors.