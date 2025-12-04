Medaille „München leuchtet“ für Rüdiger Heid

Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement im sozialen und interkulturellen Bereich hat die Stadt München Rüdiger Heid mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze ausgezeichnet. Bürgermeisterin Verena Dietl überreichte Heid die Medaille jetzt im Rathaus.

Heid engagierte sich seit den 1990er Jahren in München zunächst in der Flüchtlingshilfe, später als Mitbegründer der Initiative „buntkicktgut – interkulturelle Straßenfußball-Liga München“, die 1997 entstand. Das Projekt verbindet Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern über den Fußball und vermittelt Werte wie Fairness, Respekt und Teamgeist. Heute ist buntkicktgut fester Bestandteil des Münchner Sportlebens mit über 120 Teams im Ligabetrieb und zahlreichen Schul- und Stadtteilangeboten.

„Mit dem Projekt der interkulturellen Straßenfußballliga ermöglichst Du jungen Menschen in München, die häufig aus herausfordernden wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen stammen und vielfältige kulturelle Hintergründe mitbringen, nicht nur eine sinnvolle und gesunde Freizeitgestaltung. Das Projekt leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Integration und Toleranz in München“, betonte Dietl die Bedeutung von Heids Engagement.

Darüber hinaus unterstützt Heid mit seiner Initiative gezielt die Schulsozialarbeit. Durch Workshops, Pausenangebote und Turniere erhalten Kinder und Jugendliche, für die der Eintritt in einen Verein oft eine Hürde darstellt, Zugang zum Fußballsport und erleben Selbstwirksamkeit, Gemeinschaft und werden als unverzichtbare Mitglieder eines Teams integriert.

Unter seiner Mitwirkung hat sich buntkicktgut zu einem europaweit beachteten Modellprojekt entwickelt, das inzwischen auch in anderen deutschen Städten sowie international – etwa in Togo, Serbien und Syrien – aktiv ist. Insgesamt erreichte buntkicktgut in den vergangenen 25 Jahren über 80.000 Kinder und Jugendliche aus mehr als 100 Herkunftsländern. Das Projekt wurde bereits mehrmals ausgezeichnet – unter anderem mit dem „Münchner Lichtblicke“-Preis sowie dem Integrationspreis des Deutschen Fußball Bundes.

An der Ehrung im Rathaus nahmen neben Engagierten der Liga buntkicktgut als Vertreter*innen des Stadtrats auch Beppo Brem und Ursula Harper (beide Fraktion Die Grünen – Rosa Liste – Volt), Barbara Likus (SPD-Fraktion) sowie die ehemalige Stadträtin Jutta Koller teil.