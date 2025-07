Achtsamkeit zum Mitnehmen – Momente der Ruhe mitten im Festival: Mingyur Rinpoche lädt erstmals auf dem Tollwood Sommerfestival zu seiner „Anytime Anywhere Meditation“ ein

Neu im Programm in diesem Tollwood Sommerfestival ist eine ganz besondere Form der inneren Einkehr: eine Open-Air-Meditation mit dem buddhistischen Meister Mingyur Rinpoche am 9. Juli – mit Simultanübersetzung ins Deutsche. Das Tollwood-Festival, bekannt für seine lebendige Mischung aus Kultur, Musik, Nachhaltigkeit und Kulinarik, schafft damit auch Raum für innere Stille – mitten im bunten Treiben.

Ruhe im Alltag

In der Ruheoase stellt Mingyur Rinpoche in einem exklusiven Auszug aus seinem Workshop die „Anytime Anywhere Meditation“ vor – unter freiem Himmel und mitten im Alltag. Diese Form der Meditation ist eine einfache, aber tiefgreifende Technik, die sich ohne besondere Vorbereitung praktizieren lässt. Ob in der U-Bahn, beim Spazierengehen oder während der Kaffeepause: Die „Anytime Anywhere Meditation“ passt sich dem Leben an, ohne ihre spirituelle Tiefe zu verlieren. Mingyur Rinpoche verbindet alte Meditationstechniken mit der Gegenwart. Sein Ziel ist, mehr Achtsamkeit, Gelassenheit und Freude im Alltag zu verankern. Wer tiefer einsteigen möchte, kann zusätzlich bei einem zweitägigen Workshop im Kulturzentrum Trudering mitmachen, der der Meditation auf dem Tollwood Sommerfestival vorangeht. Am 7. und 8. Juli vermittelt Mingyur Rinpoche die „Anytime Anywhere“-Methode ausführlicher. Mehr Informationen gibt es unter www.eventbrite.de.

Ort: Ruheoase

Datum: Mi 9.7.

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos, der Eintritt aufs Festivalgelände ist frei.