Medizinische Auffälligkeiten: Will Butcher fällt auf unbestimmte Zeit aus

Im Rahmen der obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung vor Saisonbeginn wurden beim 30-jährigen US-amerikanischen Verteidiger Will Butcher gesundheitliche Auffälligkeiten festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird der ehemalige NHL-Verteidiger auf unbestimmte Zeit nicht am Training der Red Bulls teilnehmen und zum Saisonstart ausfallen.

Dem Spieler geht es den Umständen entsprechend gut. Er steht unter fachärztlicher Betreuung und wird medizinisch eng begleitet. Über mögliche weitere Entwicklungen werden die Red Bulls informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

„Natürlich ist diese Situation eine große Enttäuschung für mich. Gesundheit hat jedoch oberste Priorität, und ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich von den Red Bulls und den medizinischen Teams erhalte“, sagt Butcher.

Der Familienvater war im November des vergangenen Jahres vom kasachischen Klub Barys Astana in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Butcher hat unter anderem fünf Jahre in der NHL gespielt und bei der Eishockey-WM 2018 die Bronzemedaille gewonnen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, ergänzt: „Gesundheit steht immer an erster Stelle. Wir sind froh, dass die medizinischen Untersuchungen die Probleme rechtzeitig aufgedeckt haben und wir entsprechend handeln konnten. Wir werden Will und seine Familie bestmöglich begleiten und unterstützen.“

Der EHC Red Bull München und der Spieler bitten um Verständnis, dass darüber hinaus keine weiteren Statements abgegeben werden.