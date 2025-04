Mega-Messe „bauma“: MVG im Großeinsatz, U-Bahn am Limit

Von Montag, 7. April, bis Sonntag, 13. April 2025, findet die „bauma“, die Weltleitmesse für Baumaschinen, auf dem Messegelände in München statt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnet während der Messe mit mehreren Hunderttausend zusätzlichen Fahrgästen. Trotz Verstärkung durch die U7 ist in dieser Zeit insbesondere auf dem nördlichen Abschnitt der U2 mit Engpässen zu rechnen.

Anreise mit der U-Bahn

Das Messegelände ist über die U-Bahnhöfe der Linie U2 Messestadt West und Messestadt Ost, die sich direkt an den Eingängen befinden, zu erreichen. Unter der Woche fährt zu den Hauptverkehrszeiten zu-sätzlich die U7, am Wochenende die U8 zur Messe.

Größere Kapazitätsengpässe sind vor allem zur Anreise ab ca. 7 Uhr insbesondere auf der U2 zu erwarten, die für Fahrgäste zu Wartezeiten führen können. Bei drohender Überlastung ist dann – wie auch bei anderen Großveranstaltungen – eine kurzzeitige Sperrung einzelner Bahnhöfe nicht auszuschließen, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Wer kann, sollte möglichst nicht vor 9.30 Uhr zur Messe aufbrechen und so – auch im eigenen Interesse – zu einer Entzerrung der Fahrgastströme beitragen.

Der U-Bahn-Fahrplan im Detail

Die Strecke zwischen Innenstadt und Messestadt wird an allen Messe-tagen, auch am Wochenende, tagsüber mindestens im 5-Minuten-Takt bedient, in der Hauptverkehrszeit alle 3 Minuten. Die MVG setzt dafür Zusatzzüge ein, außerdem wird die U8 und zeitweise auch die U7 zur Messe umgeleitet.

Die U7 fährt Montag bis Freitag ab ca. 7:10 Uhr sowie nachmittags ab ca. 15:30 Uhr vom Sendlinger Tor weiter zur Messestadt Ost.

Die samstägliche Verstärkerlinie U8 wird ebenfalls zur Messestadt statt nach Neuperlach Zentrum geführt. Fahrgäste von und nach Neuperlach können die U5 nutzen.

Zu den übrigen Zeiten werden auf der U2 Verstärkungszüge zwischen Messestadt Ost und Hauptbahnhof (teilweise weiter bis Harthof) eingesetzt.

Alternative Anreisemöglichkeiten

Die MVG empfiehlt Messe-Besuchern wegen der absehbaren Engpässe auch alternative Anreisemöglichkeiten. Eine Möglichkeit bietet die S-Bahn: Vom Bahnhof der S2 in Riem ist der Fußweg zur Messe ausgeschildert. Alternativ können Messebesucher den Bus 190 nutzen.

Mehr Personal – und umfassende Fahrgastinformation

Zur Kundeninformation und Betriebsabwicklung wird zur „bauma“ an wichtigen Stationen und auch hinter den Kulissen zusätzliches Personal eingesetzt. Insgesamt haben MVG und U-Bahnwache während der Messe pro Tag über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr im Einsatz als an normalen Tagen.

Zusätzliches Aufsichts-, Sicherheits- und Servicepersonal steht den Kunden zeitweise in den U-Bahnhöfen Messestadt West, Messe-stadt Ost, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Innsbrucker Ring mit Rat und Tat zur Seite.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener technischer Dienste sind während der Messe im Netz vor Ort, um Störungen u.a. Rolltreppen und Aufzügen so rasch wie möglich zu beheben.

Sämtliche Fahrtmöglichkeiten zur „bauma“ werden in den elektronischen Anzeigen an den U-Bahnsteigen mit dem „bauma“-Logo gekennzeichnet, um den Besuchern aus aller Welt die Orientierung zu erleichtern. Außerdem sind Tickertexte in Deutsch und Englisch vorgesehen.

Neben den elektronischen Anzeigen werden Durchsagen in Deutsch und Englisch für die Fahrgastinformation genutzt.

Weitere Informationen gibt es auch auf mvg.de.