Mehr als 100.000 Ticketanfragen: Riesenansturm auf Karten für Eröffnungsspiel im SAP Garden

Vorverkauf für erstes DEL-Heimspiel am 2. Oktober startet bereits im Juni

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für die erste Partie im neuen SAP Garden war enorm. Allein am Dienstagabend hätten für die Partie zwischen Red Bull München und den Buffalo Sabres mehr als 100.000 Tickets verkauft werden können.

Kaum waren die Tickets am Dienstagabend in den Vorverkauf gegangen, waren sie auch schon weg. 10.796 Karten für das Grand Opening im SAP Garden am 27. September waren nach nicht einmal zwei Stunden verkauft. Die Eishockeypartie zwischen dem NHL-Team Buffalo Sabres und dem viermaligen deutschen Meister EHC Red Bull München wird das erste Spiel in der dann fertiggestellten neuen multifunktionalen Sportarena im Münchner Olympiapark sein.

Unmittelbar nach Beginn des Vorverkaufs um 18:00 Uhr versuchten bereits knapp 40.000 Eishockeyfans Tickets für das Eröffnungsspiel im SAP Garden zu ergattern. Nach den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre hätten allein in den ersten zwei Stunden mehr als 100.000 Tickets verkauft werden können. Das NHL-Team der Buffalo Sabres gastiert als Teil der großen SAP Garden-Eröffnung am 27. September in München.

Bereits am 3. Juni startet der Vorverkauf für die zweite Eishockeypartie in der neuen Heimat der Red Bulls. Am 2. Oktober findet das erste Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) im SAP Garden statt. Auch wenn der Gegner zum Start des Vorverkaufs noch nicht endgültig feststeht, können sich die Münchner Eishockeyfans am 3. Juni Tickets für die DEL-Premiere im SAP Garden sichern. Dann werden auch die Ticketpreise für die DEL-Saison 2024/25 bekannt gegeben.

Der EHC Red Bull München weist darauf hin, keine Tickets zu überhöhten Preisen bei nicht autorisierten Anbietern zu erwerben. Alle dem Club bekannten Fälle werden individuell verfolgt.