Mehr Brunnen für München

Die kostenlosen Trinkwasserbrunnen auf dem Münchner Oktoberfest waren der Renner. Deshalb will die SPD/Volt-Fraktion dieses Angebot im kommenden Jahr ausweiten. Auf Spielplätzen und im Olympiapark soll es ebenfalls Wasserstationen geben.

Die Trinkbrunnen waren die Neuerung bei der Rekord-Wiesn 2023. An warmen Tagen bildeten sich lange Schlangen davor, so begehrt war das kostenlose Wasser bei den Festgästen. Die SPD/Volt-Fraktion lässt daher in einer Brunnenoffensive für München prüfen, wo auf der Theresienwiese weitere Brunnen aufgestellt werden können und ob dort auch dauerhafte Trinkwasserstellen außerhalb von Oktoberfestzeiten möglich sind.

Doch nicht nur auf der Theresienwiese sind Brunnen wünschenswert. Auch auf den Spielplätzen im Stadtgebiet will die SPD/Volt-Fraktion Wasserstellen installieren. Denn gerade an heißen Sommertagen brauchen Kinder genügend Flüssigkeit. In einem dritten Antrag setzt sich SPD/Volt dafür ein, dass die Stadtverwaltung ebenfalls Standorte für Trinkwasserbrunnen im Olympiapark sucht.

Dabei ist eine Partnerschaft mit Refill Deutschland anzustreben: So können die Münchnerinnen und Münchner die Trinkwasserstationen auch ganz leicht im Internet finden.

“Wir haben das beste Trinkwasser überhaupt. So manche Einwegflasche würde sich wünschen, mit diesem Wasser gefüllt werden. Mit kostenlosen Trinkbrunnen können wir etwas für die Lebensqualität in unserer Stadt tun. Und vielleicht dient es auch dazu, dass mehr Menschen unser gutes Wasser als Lebensmittel In bester Qualität kennenlernen und so den wirklich sinnlosen Kauf von stillen Wasser im Supermarkt in Plastikflaschen einschränken.” Roland Hefter, SPD-Stadtrat