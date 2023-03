Mehr IKEA für München: Planungsstudios kommen in die bayrische Landeshauptstadt

IKEA erweitert das Angebot, um für Kundinnen und Kunden rund um München nahtlos über alle Kanäle da zu sein Die ersten beiden Planungsstudios ziehen in die Riem und die Pasing Arcaden in München Wo mit dem ersten Einrichtungshaus in Deutschland alles begann, entwickelt IKEA die Zukunft des Unternehmens



IKEA kommt noch in diesem Jahr mit Planungsstudios zentral nach München. Bislang ist das schwedische Einrichtungsunternehmen für die Menschen in der Region mit zwei Einrichtungshäusern in Eching und Brunnthal vertreten. „Mit Planungsstudios in zentralen Lagen von München erweitern wir unser Angebot und machen IKEA auch für Menschen ohne Auto erreichbar“, erläutert Walter Kadnar, Geschäftsführer und CSO (Chief Sustainability Officer) von IKEA Deutschland.

Die Zukunft dort entwickeln, wo alles begann

In Eching begann vor fast 50 Jahren mit dem deutschlandweit ersten Einrichtungshaus die Geschichte von IKEA Deutschland. „Dass wir auch die Zukunft des Unternehmens in dieser Region entwickeln, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung“, so Kadnar, der IKEA Deutschland seit September 2022 verantwortet. „Ich freue mich auch persönlich darüber, denn München-Eching war mein Ausbildungshaus“, verrät er weiter.

Da sein, wo die Menschen IKEA brauchen

„Wir wollen noch mehr Menschen in der Münchner Region ein besseres, nachhaltigeres Zuhause ermöglichen – zu erschwinglichen Preisen und immer mit Rücksicht auf unsere Umwelt und den Planeten. Neben unseren digitalen Angeboten und den klassischen Einrichtungshäusern sind unsere City-Formate ein wichtiger Baustein, um IKEA fließend über alle Kanäle erreichbar zu machen“, so Kadnar. Er erklärt: „Unsere Kund*innen und die Art, wie sie leben, verändern sich. Immer mehr Menschen erleben IKEA online. Wenn es aber um die Planung komplexerer Anschaffungen oder Inspiration geht, sehen wir nach wie vor, dass sie die persönliche Beratung schätzen und Einrichtungslösungen hautnah ausprobieren möchten. Unser Ziel ist es, dort zu sein, wo die Menschen sind – egal wann und wie sie IKEA begegnen wollen, ob vor Ort oder digital.“

Die ersten drei IKEA Planungsstudios in Deutschland eröffneten in Berlin. In diesem Frühjahr folgen zwei weitere Planungsstudios im Süden der Hauptstadt. Nun wird auch München in den Kreis der rund 40 Metropolregionen weltweit aufgenommen, in denen neue IKEA Konzepte entstehen. Die ersten beiden Standorte stehen bereits fest:

Hej Riem Arcaden: IKEA Planungsstudio München Ost

Eines der beiden Münchner Planungsstudios zieht in das größte Einkaufszentrum der Stadt, die „Riem Arcaden“, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln mühelos erreichbar (Willy-Brandt-Platz 5). Im ersten Stock können sich Besucher*innen künftig auf über 300 Quadratmetern inspirieren und beraten lassen. Zu sehen sind modulare Systeme wie METOD Küchen oder PAX Kleiderschränke.

Välkommen in den Pasing Arcaden: IKEA Planungsstudio München West

Der zweite IKEA Neuzugang in München findet sich künftig in den „Pasing Arcaden“ – und damit in direkter Nachbarschaft zu 150 weiteren Shops. Das Planungsstudio im Westen der Stadt ist ebenfalls gut zu erreichen und an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (Pasinger Bahnhofsplatz 5). Auf knapp 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche treffen Besucher*innen auch hier auf Planungsexpert*innen und schwedische Einrichtungsideen für die Küche (METOD) oder Schlaf- und Wohnzimmer (PAX).

Gemeinsam planen und bequem liefern lassen

In den IKEA Planungsstudios unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Planen und Bestellen von Einrichtungslösungen, wie Küchen oder Schranksystemen. Auch die Inneneinrichtung ganzer Räume können Privatpersonen oder Unternehmen mit den erfahrenen Einrichtungsexpert*innen gemeinsam angehen. Besucher*innen können sich inspirieren lassen und eine Auswahl des Sortiments live erleben. Im Gegensatz zum klassischen Einrichtungshaus nehmen Kund*innen ihre Ware nicht direkt mit, sondern erhalten ihre Bestellung entweder ganz bequem per Lieferung nach Hause oder holen sie im IKEA Einrichtungshaus ihrer Wahl ab.

Mit dem Radl zum Arbeitsplatz

„Mit den gut angebundenen Planungsstudios werden wir in München nicht nur für Kund*innen besser erreichbar, sondern schaffen auch attraktive Arbeitsplätze in zentralen Lagen“, freut sich Michael Vortkamp, der als Metro Area Manager für den Münchner Markt zuständig ist. Interessierte können sich über www.ikea.de/jobs-muenchen bewerben.

Mit Blick auf die großen Pläne in München betont Vortkamp: „Wir verstehen uns als Nachbar und Partner für die Region und wollen dazu beitragen, nicht nur das eigene Zuhause zu einem besseren Ort zu machen, sondern auch positive Veränderungen für die Nachbarschaft und die Umwelt anzustoßen.“

