Mehr Schwimmkurse für München

Mehr Schwimmkurse in München: Dafür setzt sich die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat ein. Sie hat nun beantragt, die Sportart in das beliebte Freizeitsportprogramm der Stadt aufzunehmen. So könnten noch mehr Menschen erreicht und mit günstigen Preisen zum Schwimmenlernen motiviert werden.

„Runter vom Sofa – Muckis für alle“ – unter diesem Motto bietet die Stadt München ein Freizeitportprogramm für draußen und drinnen. Es gibt Badminton, Basketball, verschiedene Fitness- und Tanzkurse, Kraft- und Rückentraining, Volleyball, Nordic Walking und Cross-Training. Für maximal 3,20 Euro pro Übungseinheit haben alle Münchner*innen die Möglichkeit, sich fit zu halten. Schwimmkurse allerdings fehlen bislang im umfangreichen Angebot. Das will die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat nun ändern und so die erfolgreiche Münchner Schwimmoffensive weiter ausbauen.

Dazu sagt Kathrin Abele, sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Schwimmen macht in allen Altersstufen Spaß, hält fit und ist überlebenswichtig. Es kann immer wieder vorkommen, dass man ohne Absicht in tiefes Wasser fällt – am See, am Pool oder von einem Ausflugsboot. Deshalb wollen wir in München genügend Angebote schaffen, damit die Menschen schwimmen lernen können. Das Freizeitsportprogramm ist eine wunderbare Möglichkeit dazu.“