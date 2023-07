Mehr Trinkbrunnen für München

Der Bauausschuss des Stadtrats hat das Baureferat beauftragt, stadtweit insgesamt 100 weitere Trinkbrunnen zu realisieren. In den kommenden Jahren sollen jährlich bis zu 15 neue Trinkbrunnen errichtet werden. Dazu sagt Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Die Trinkwasserbrunnen versorgen Passantinnen und Passanten rund um die Uhr auf Knopfdruck kostenfrei mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Wir stellen es nachhaltig ‚verpackungsfrei‘ bereit. Außerdem sind die Trinkbrunnen ein wichtiger Baustein zur Klimaanpassung in den zunehmend heißen und trockenen Sommermonaten. Darüber hinaus gehört die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten zur Aufgabe der Daseinsvorsorge.“

In München gibt es 44 bestehende Frischwasserbrunnen, die sich grundsätzlich für die Umrüstung zum Trinkwasserbrunnen eignen. Das Baureferat hat den Bedarf, diese Brunnen umzuwandeln, mit den zuständigen Bezirksausschüssen geklärt: 32 sollen zu Trinkwasserbrunnen werden. Darüber hinaus haben viele Bezirksausschüsse beantragt, weitere neue Trinkbrunnen zu errichten. Dazu liegen dem Baureferat Wünsche nach 79 neuen Trinkbrunnen vor. Die Mittel dafür werden im nächsten Haushaltsplanverfahren angemeldet. In den kommenden Jahren könnten dann jährlich bis zu 15 neue Trinkbrunnen errichtet und betrieben werden. Für die ersten zehn Trinkbrunnen sowie die Nachrüstung von Trinkwasserspendern an der Außenfassade von öffentlichen Toiletten liegt die Finanzierung bereits vor. Sobald das erforderliche Personal eingestellt ist, kann das Baureferat die konkreten Bedarfe und Standorte für diese neuen Trinkbrunnen auf Plätzen, in öffentlichen Grünanlagen oder an Spielplätzen mit den jeweiligen Bezirksausschüssen prüfen, abstimmen und realisieren.

Seit Beginn der Brunnensaison 2023 stehen der Münchner Bevölkerung 32 Bestandsbrunnen erstmals als Trinkwasserbrunnen zur Verfügung. Damit betreibt das Baureferat (Gartenbau) jetzt insgesamt 48 Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum. Sie bieten von Ostern bis in den Oktober rund um die Uhr kostenfrei frisches Trinkwasser. Das Baureferat betreibt einen großen Aufwand, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen: Die Brunnen werden zweimal wöchentlich gereinigt, inspiziert und gewartet sowie das Wasser regelmäßig beprobt und untersucht. Alle Trinkbrunnen sind als solche entsprechend gekennzeichnet.

Bereits im Juli 2015 hat der Stadtrat das Baureferat beauftragt, im Rahmen eines Modellversuches für zwei Jahre einen öffentlichen Trinkbrunnen am Rindermarkt einzurichten und zu betreiben. Mit der Beschlussvorlage für den Bauausschuss im Oktober 2018 berichtete das Baureferat über die Evaluierung des Aufwands, der Funktionalität und der Akzeptanz des im Modellversuch betriebenen „Testbrunnens“ am Rindermarkt und legte dem Stadtrat einen Vorschlag für das weitere Vorgehen zu Trinkbrunnen zur Entscheidung vor. Daraufhin erhielt das Baureferat den Auftrag, auf der Grundlage der im Beschluss aufgezeigten Kosten ab 2019 in erstem Schritt die elf im Innen- bzw. Altstadtbereich befindlichen und geeigneten Zierbrunnen als Trinkbrunnen zu kennzeichnen und als solche zu betreiben. Mit Beginn der Brunnensaison 2020 gingen weitere Trinkbrunnen in der Sendlinger Straße und an der Skateanlage am Brundageplatz in Betrieb. Nach der diesjährigen Brunnensaison-Eröffnung kamen unter anderem ein Trinkbrunnen auf dem Orleansplatz sowie im Prinz-Eugen-Park dazu. Derzeit stehen weitere Trinkbrunnen am Oskar-von-Miller-Ring und am Auguste-Kent-Platz an. Sie werden auch zukünftig im Zuge von Neu- oder Umgestaltungsprojekten im öffentlichen Raum realisiert.