Mehrere Brandlegungen im Stadtgebiet München

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.03.2026, 06:10 Uhr und Donnerstag, 26.03.2026, 02:10 Uhr, kam es im Stadtgebiet von München zu mehreren Bränden von unterschiedlichen Gegenständen.

Unter anderem wurden in der Nähe des U-Bahnhofs beim Klinikum Großhadern zwei Fahrräder mit brennenden Fahrradsätteln, eine brennende Mülltonne und eine qualmende E-Ladesäule festgestellt. In unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofes wurde zudem ein brennendes Wohnmobil gesichtet. In Sendling, in der Hinterbärenbadstraße, wurde ebenfalls ein qualmender Reifen eines Kleintransporters festgestellt.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass in allen Fällen Brandlegung die Ursache der Brände war. Die Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

In Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und kurze Zeit später in der Nähe der Brandörtlichkeiten vorläufig festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen, ohne festen Wohnsitz. Im Laufe des Tages wird er einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Großhadern (Oberfläche), Marchioninistraße und Sauerbruchstraße (Großhadern) und Hinterbärenbadstraße, Fernpaßstraße, Garmischer Straße und im unmittelbaren Bereich des Westparks (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.