Mehrere Brandlegungen in Hadern

In der Zeit zwischen Dienstag, 10.03.2026, 20:50 Uhr und Montag, 16.03.2026, 20:40 Uhr, kam es im Bereich der Rudi-Seibold-Straße und Alpenveilchenstraße zu insgesamt vier Bränden von Mülltonnen, bei denen das Feuer in einem Fall auch auf das Müllhäuschen übergegriffen hat.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass in allen Fällen Brandlegung die Ursache der Brände war. Der oder die Täter konnten jeweils unerkannt fliehen.

Die Brände wurden jeweils durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den Abendstunden seit dem 10.03.2026 im Bereich Alpenveilchenstraße, Rudi-Seibold-Straße, Menaristraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.