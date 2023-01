Mehrere Einbrüche in Laim

Am Montag, 16.01.2023, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es im Stadtteil Laim zu zwei Einbrüchen, einer in eine Wohnung und einer in eine Doppelhaushälfte.

Fall 1:

Gegen 21:00 Uhr, kehrten die beiden Bewohner einer Wohnung in der Camerloherstraße zurück und stellten fest, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Die Bewohner verständigten die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu der Wohnung und durchwühlten diese nach Diebesgut. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Fall 2:

Am selben Tag gegen 19:45 Uhr, stellte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Byecherstraße fest, dass auch bei ihm eingebrochen worden war. Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich so Zutritt zu dem Haus.

Auch dieses Objekt wurde durchwühlt und im Anschluss Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen wird geprüft.

Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Camerloherstraße und Byecherstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.