Mehrere Einbrüche in Restaurants geklärt – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es seit Donnerstag, 11.01.2024, bis Samstag, 20.01.2024, zu

insgesamt drei vollendeten Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in zwei

gastronomischen Betrieben am Bahnhofsvorplatz. In allen Fällen versuchten oder

gelangten die bislang unbekannten Täter jeweils gewaltsam über die Eingangstüren in die

jeweiligen Restaurants.

In einem Fall, am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 06:30 Uhr, versuchten die Täter dann im

Inneren zudem eine Kasse und einen Tresor aufzubrechen.

In allen Betrieben wurden jeweils elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert. Der

Sachschaden wird auf mehrere Hundert geschätzt.

Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit durch das Kommissariat 52 der

Münchner Polizei konnten mittlerweile zwei Tatverdächtige für alle vier Einbrüche

identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen somalischen

Staatsangehörigen und einen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen (jeweils beide

ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Der 28-jährige Tatverdächtige ist bereits am Samstag, 20.01.2024, gegen 04:00 Uhr, im

Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in

einem der Restaurants festgenommen worden.

Der 29-Jährige ist am Dienstag, 23.01.2024, aufgrund von gefertigten Lichtbildern von

Überwachungskameras von Zivilbeamten der Polizeiinspektion 14 (Westend) im

Hauptbahnhof wiedererkannt und festgenommen worden.

Der 28-Jährige wurde mittlerweile wieder entlassen. Der 29-Jährige befindet sich aufgrund

eines inzwischen erlassenen Untersuchungshaftbefehls eines Ermittlungsrichters in einer

Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte). In diesem

Zusammenhang wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Taten in Frage kommen.