Mehrere Einbrüche in verschiedenen Einrichtungen in Oberhaching

In der Zeit von Freitag, 08.09.2023, gegen 17:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, gegen 08:00 Uhr, kam es im Bereich Oberhaching zu vier Fällen von Einbrüchen in verschiedenen Einrichtungen.

Fall 1:

In der Zeit von Freitag, 08.09.2023, gegen 17:00 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, gegen 14:45 Uhr, gelangen unbekannte Täter auf das Grundstück einer Betreuungseinrichtung. Sie brachen eine verschlossene Tür auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei wurde nichts entwendet. Im Anschluss verließen die unbekannten Täter die Einrichtung auf dem Betretungsweg.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauptstraße, Alte Poststraße, Bajuwarenring, Petershauser Straße (Hohenkammer) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2:

In der Zeit von Samstag, 09.09.2023, gegen 14:30 Uhr bis Sonntag 10.09.2023, gegen 15:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Wohnung einer Sporteinrichtung in Oberhaching auf und durchsuchten dort anschließend die Zimmer. Ein vor Ort befindlicher Tresor wurde dabei angegangen, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Die unbekannten Täter entfernten sich ohne Beute vom Tatort, wobei sie ein weiteres Fenster nutzten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oberhachinger Straße. S-Bahnstation Furth (b. Deisenhofen), Im Loh, Taufkirchner Weg (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 3:

Im oben genannten Zeitraum gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück einer Betreuungseinrichtung und schlugen die Glasfüllung einer Tür und eines Fensters ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei konnten die unbekannten Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag auffinden, welchen sie entwendeten. Im Anschluss entfernten sie sich auf dem Betretungsweg vom Tatort.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schulstraße, Franz-Josef-Strauß-Straße, Ödenpullacher Straße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 4:

In der Zeit von Samstag, 09.09.2023, gegen 13:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, gegen 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür eines Bürogebäudes auf und gelangten so in das Innere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht, wobei mehrere Geldkassetten mit geringen Bargeldbeträgen entwendet wurden. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Simerbauernweg, Hahilingastraße, Gärtnerweg, Holzstraße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Einen Tatzusammenhang bei allen vier Fällen ist Teil der Ermittlungen, die durch das Kommissariat 52 und 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52 und 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.