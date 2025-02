Mehrere Einbrüche in Wohnungen – Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt

Am Mittwoch, 12.02.2025, zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einbrechen. Sie konnten die Wohnungstür öffnen und durchsuchten danach die Räume. Sie konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwenden. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Fall 2:

Am selben Tag zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einbrechen. Sie konnten dort auch die Wohnungstür öffnen und danach durchsuchten sie die Zimmer. Sie konnten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwenden und sie entfernten sich nach der Tat unerkannt vom Tatort.

Fall 3:

Am Mittwoch, 12.02.2025, gegen 12:00 Uhr, klingelten bislang unbekannte Täter an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin war zu der Zeit in der Wohnung anwesend und da sie eine wichtige Arbeit zu erledigen hatte, nahm sie keinen Kontakt mit den Personen an der Wohnungstür auf. Plötzlich hörte sie Geräusche im Bereich des Türschlosses. Sie machte auf sich aufmerksam und als sie Schritte im Flur hörte, öffnete sie kurz die Tür und sah zwei Personen (einen Mann und eine Frau), die sich entfernten.

Sie alarmierte sofort den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Die Einsatzkräfte nahmen Fahndungsmaßnahmen auf, die keine Hinweise auf die Täter brachten.

In allen drei Fällen wurden Spursicherungsarbeiten von der Münchner Kriminalpolizei an den Tatorten durchgeführt. Nach den ersten Ermittlungen könnte ein Tatzusammenhang bei diesen Fällen bestehen.

Das Kommissariat 53 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schlank, helle Haut, leicht wellige Haare

Täterin 2:

Weiblich, ca. 25-30 Jahre alt, schlank, schulterlange, aschblonde Haare; mausgraue Winterjacke ohne Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Goethestraße, Bavariaring, und Paul-Heyse-Straße (Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.