Mehrere Elektrobrände in der Nacht

Freitag, 22. Januar 2021, 21.59 Uhr; Stadtgebiet In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Stadtgebiet zu zwei Elektrobränden ohne Personenschaden gekommen. Ein Akkubrand ereignete sich um 21.59 Uhr in der Obdachlosenunterkunft in der Hans-Sachs-Straße. Als die alarmierten Einsatzkräfte dort eintrafen, war der 60-jährige Bewohner gerade dabei, den brennenden Akku selbst zu löschen. Unter Atemschutz brachten die Feuerwehrkräfte zuerst den Mann und anschließend den nur noch qualmenden Akku aus der Wohnung ins Freie. Um eine weitere thermische Reaktion des Fahrrad-Akku zu unterbinden, tauchten die Einsatzkräfte diesen in eine mit Wasser gefüllte Mulde. Zur Entfernung von Rauch und Gasen aus der Wohnung kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Der Bewohner wurde ambulant durch den Rettungsdienst versorgt. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zur genauen Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Ein weiterer Brand ereignete sich in einem Busdepot in der Truderinger Straße kurz nach Mitternacht. Dort ist es zu einem Brand in einer Elektroverteilung der Ladeerhaltung für Elektrobusse gekommen. Eine automatische Brandmeldeanlage meldete das Geschehen an die Integrierte Leitstelle München. Die daraufhin entsandten Kräfte konnten bereits auf dem Hof des Betriebsgeländes Rauch aus einer Halle feststellen. Das anwesende Werkstattpersonal war beim Alarm der Brandmeldeanlage bereits auf den Hof geflüchtet. Ein Stoßtrupp – ausgerüstet mit einem C-Rohr- begab sich zu der Halle. Die Feuerwehrleute stellten fest, dass die automatische Sprinkleranlage das Feuer kleingehalten und ein Übergreifen auf die Busse verhindert hatte. Sie löschten den Verteilerkasten ab und begannen kurze Zeit darauf die Halle mit einem angeforderten Großlüfter zu entrauchen. Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.