Mehrere Fälle von Diebstahl von Krafträdern – Neuried und Sendling

In der Zeit von Montag, 14.04.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 15.04.2025, 08:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren Motorrädern der Marken KTM und Husqvarna im Innenhof eines gewerblichen Betriebs in der Josef-Doll-Straße in Neuried.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vier hochwertige Krafträder entwendet hatten. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Fall 2:

Zudem kam es am Dienstag, 15.04.2025, zwischen 08:15 Uhr und 14:30 Uhr, zu einem weiteren Diebstahl eines Motorrades der Marke BMW aus einer Tiefgarage in der Leipartstraße in Sendling.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Zeit von Montag, 14.04.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 15.04.2025, 08:00 Uhr, im Bereich der Josef-Doll-Straße, Gautinger Straße und Kiefernstraße (Neuried) sowie am Dienstag, 15.04.2025 von 08:15 Uhr – 14:30 Uhr, in der Leipartstraße, Schöttlstraße und Fallstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.