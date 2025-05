Mehrere Festnahmen aufgrund internationaler Ermittlungen gegen ein Callcenter in Polen

Im Rahmen des internationalen polizeilichen Informationsaustausches hat die polnische

Polizei wichtige Erkenntnisse über ein kriminelles Callcenter in Poznan (Posen, Polen)

mitgeteilt. Die Kriminalpolizei Poznan (KWP) stellte fest, dass von diesem Callcenter aus

Telefonate nach einem deliktstypischen Muster getätigt wurden, was den Verdacht auf

betrügerische Anrufe in Deutschland aufwarf.

Die Ermittlungen auf deutscher Seite wurden in enger Abstimmung mit der

Staatsanwaltschaft München I durch das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei

übernommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass von diesem

Callcenter aus intensiv betrügerische Anrufe nach Deutschland getätigt wurden. Es

agierten männliche und weibliche Täter, sog. „Keiler“. Dabei wurde stets die Legende

eines nahen Angehörigen der Angerufenen verwendet, die oder der angeblich einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine jeweils hohe Kaution einer

Inhaftierung entgehen könne (sog. „Schockanruf“). Betroffen von den Anrufen waren

Personen in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen,

Thüringen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um überwiegend

Seniorinnen und Senioren. In den einzelnen Fällen wurden jeweils mittlere fünfstellige

Euro-Beträge von den Geschädigten gefordert.

In Folge der intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Einbindung der polnischen

Polizei kam es nun am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 18:00 Uhr, zu einem Polizeieinsatz

durch polnische Einsatzkräfte in einem Appartement in Posen. Hierbei konnten zwei

männliche und vier weibliche Personen festgenommen werden. Zudem konnten

zahlreiche Beweismittel, darunter Mobiltelefone, SIM-Karten, Tablets und Laptops,

sichergestellt werden.

Die festgenommenen Personen wurden dem Ermittlungsrichter in Poznan vorgeführt und

befinden sich nun in Untersuchungshaft.