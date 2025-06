Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstählen – Altstadt und Schwabing

Taschendiebfahnder aus Berlin und München beobachteten am Samstag, 31.05.2025,

gegen 15:25 Uhr, im Rahmen des Champion-League-Finales am U-Bahnhof Marienplatz zwei Männer, die gerade hinter einem 85-Jährigen mit Wohnsitz in München in eine UBahn einsteigen wollten. Einer der beiden Männer, ein 53-Jähriger mit italienischer

Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland griff dabei unbemerkt in die Hosentasche des 85-Jährigen und entwendete seine Geldbörse. Sein Begleiter, ein 55-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in

Deutschland, verdeckte geschickt mit seinem Körper das Geschehen.

Die beiden italienischen Staatsbürger wurden daraufhin sofort von den Polizeibeamten

kontrolliert und festgenommen. Der 55-Jährige hatte in der Zwischenzeit die Geldbörse an sich genommen. Nach Erstattung einer Anzeige wurden beide Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter zur

Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2:

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 19:35 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin und Köln im Rahmen des Champion-League-Finales einen 33-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland am UBahnhof

Marienplatz, als dieser versuchte einer 36-Jährigen mit australischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mehrmals die Geldbörse

aus ihrer Handtasche zu entwenden. Deswegen wurde der 33-Jährige vor Ort festgenommen.

Nach Erstattung einer Anzeige wurde der Tatverdächtige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 3:

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 23:00 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Köln im Rahmen des Champion-League-Finales drei Männer im Alter von 52, 54 und 50 Jahren (alle mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) am U-Bahnhof Fröttmaning, die mehrmals versuchten Geldbörsen von abströmenden

Besuchern des Champions-League-Finales zu entwenden. Als der 54-Jährige eine Geldbörse entwenden konnte, wurden alle drei Tatverdächtigen festgenommen.

Nach Erstattung einer Anzeige wurden sie in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und dort einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

In allen Fällen wurden Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich

mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Das Kommissariat 55 hat in allen drei Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.