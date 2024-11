Mehrere Gartenhütten in Vollbrand – Nymphenburg

Zwei größere Einsätze bei Bränden in Kleingartenanlagen haben die Münchner Feuerwehr am Donnerstagabend beschäftigt. Fast zeitgleich brannten zwei Gartenhäuser komplett nieder.

Um 18.27 Uhr erreichten die Leitstelle mehrere Anrufe über ein Feuer in einer Kleingartenanlage. Die anfahrenden Rettungskräfte konnten bereits auf der Anfahrt einen deutlichen Feuerschein erkennen. Ein Einweiser stand für die Einsatzkräfte leider nicht bereit und so mussten sie sich einen Weg zu dem brennenden Gartenhaus selbst suchen. Von zwei Seiten begannen die Einsatzkräfte, über die letzten Meter Schläuche zu verlegen und das im Vollbrand stehende Gebäude zu löschen. Eine Gasflasche wurde durch die Hitzestrahlung beschädigt und das Gas strömte brennend aus. Hierbei wurden mehrere Löschrohre und Atemschutztrupps eingesetzt. Ein vollständiges Niederbrennen konnte nicht mehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Noch während die Einsatzkräfte in der Nederlingerstrasse den Brand bekämpften, gingen weitere Anrufe über ein Feuer in einer weiteren Kleingartenanlage in der Nähe ein. Auch hier brannte ein Gartenhaus. Ein weiterer Löschzug wurde alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es auch hier über mehrere Seiten zu dem Brandherd zu gelangen. Mit zwei C-Rohren wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Aus der brennenden Gartenhütte wurden drei Propangasflaschen geborgen und gekühlt. Auch das zweite Gartenhaus, mit einer Größe von acht mal acht Metern, brannte komplett nieder. Hier ist die Schadenssumme nicht bekannt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei zur Brandursache.