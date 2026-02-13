Mehrere Geldautomatenaufbrüche in E-Kioskfilialen – Stadtgebiet München

Am Mittwoch, 11.02.2026, kam es im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 23:50 Uhr, zu insgesamt vier Geldautomatenaufbrüchen in E-Kioskfilialen im Stadtgebiet München.

Hierbei begaben sich zwei bislang unbekannte Täter über den Haupteingang der Filialen in den Verkaufsraum und gingen zielstrebig zu den Geldautomaten, an denen die Waren bestellt und bezahlt werden. Hier öffneten sie gewaltsam den Öffnungsmechanismus und entnahmen die Notenleser, in denen sich die Geldscheine befanden.

Anschließend verließen die Täter die Filialen in unbekannte Richtung.

Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.