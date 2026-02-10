Mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet München

Speziell im Januar dieses Jahres gibt es im Bereich der Kellereinbrüche eine merklich gestiegene Fallzahl. Anbei sind zwei Fallbeispiele diesbezüglich aufgeführt.

Fall 1:

Im Zeitraum zwischen Montag, 26.01.2026, und Donnerstag, 29.01.2026, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrparteienhauses im Bereich Artur-Kutscher-Platz in Schwabing.

Anschließend wurden mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet und anschließend nach Wertsachen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kellereinbrüche wurden von den Hausbewohnern zu unterschiedlichen Zeiten bemerkt. Im Anschluss wurde der Polizeinotruf 110 informiert.

Fall 2:

Ebenfalls zu mehreren Kellereinbrüchen kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.01.2026, und Sonntag, 25.01.2026. Hier gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in zwei unterschiedliche Mehrfamilienhäuser im Bereich des Oskar-Maria-Graf-Rings (Neuperlach).

Auch hier wurden mehrere Kellerabteile nach Wertsachen durchsucht und teilweise gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kellereinbrüche wurden zu unterschiedlichen Zeiten von den Anwohnern der Mehrfamilienhäuser bemerkt. Im Anschluss wurde der Polizeinotruf 110 informiert.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich des Artur-Kutscher-Platzes (Schwabing) oder des Oskar-Maria-Graf-Rings (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon durch die Nutzung der vorhandenen Sicherheitstechnik kann das Risiko eines Einbruchs verringert werden:

Sperren Sie Haus- und Wohnungstüren immer zu

Schließen Sie alle Fenster, auch die in den Kellerabteilen

Verstecken Sie niemals Haustürschlüssel im Zugriffsbereich (z.B. unter der Fußmatte)

Achten Sie auf Auffälligkeiten in der näheren Umgebung und verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen die Polizei über den Notruf 110

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf

Verwenden Sie massive Hangschlösser bzw. sparen Sie nicht bei Scherungsmöglichkeiten Ihres Kellerabteils

Kontrollieren Sie auch in den Wintermonaten öfter Ihren Kellerbereich

Verwahren Sie keine hochwertigen Gegenstände sichtbar im Kellerabteil

Sollten Sie dennoch Opfer eines Kellereinbruchs geworden sein, fassen Sie nichts unnötig an, bevor die Polizei eintrifft!

Für eine individuelle und kostenfreie Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105) gerne zur Verfügung.

Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.